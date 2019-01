Dansk generalløftnant får FN-toppost i krigshærgede Yemen

Michael Lollesgaard skal stå i spidsen for 75 FN-observatører under fredsaftale i havnebyen Hodeida i Yemen.

FN's Sikkerhedsråd udpeger den danske generalløjtnant Michael Lollesgaard som leder af en observatørmission i det krigshærgede Yemen.

Det bekræfter Udenrigsministeriet.

Med godkendelsen kommer Lollesgaard til at stå i spidsen for 75 FN-observatører, der overvåger en fredsaftale i den vitale havneby Hodeida.

Michael Lollesgaard har tidligere stået i spidsen for en fredsmission i Mali i 2015 og 2016. I 2017 blev han Danmarks militære repræsentant i Nato og EU.

»Jeg tror, at en af grundene til, at jeg blev valgt, er, at jeg har fået erfaringer i Mali med at overvåge våbenhviler og med at forhandle med de forskellige grupper«, fortæller han til Ritzau.

Fredsaftalen i Yemen blev indgået mellem den saudiarabisk-støttede regering og houthierne under et møde i Sverige i sidste måned.

Den er i vid udstrækning blevet overholdt, om end den er skrøbelig.

»Det her er jo en helt anderledes situation end i Mali, hvor jeg var chef for en stor militær styrke, hvor det her en mindre, politisk mission med det fokus at prøve at få styr på området omkring Hodeida«, siger Michael Lollesgaard.

Fredsaftalen har foreløbig forhindret den helt store konfrontation i havnebyen Hodeida. En stor andel af landets eksporterede varer og nødhjælp ankommer til netop Hodeida.

Derfor er kystbyen en vigtig livline for millioner af yemenitter, der sulter under borgerkrigen.

FN's generalsekretær, António Guterres, pegede mandag på den danske generalløjtnant. Dermed fik sikkerhedsrådet to døgn til at komme med indvendinger, hvilket ingen gjorde.

Uroen betyder, at der er i øjeblikket er en humanitær katastrofe i Yemen, hvor op mod 20 millioner mennesker sulter.

ritzau