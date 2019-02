Hun nægter at tabe sig, gifte sig eller være mindre sort: I nat giver demokraternes nyeste stjerne, Stacey Abrams, sit modsvar til Trumps tale til nationen

For bare to år siden valgte demokraterne en moderat hvid 76-årig mand fra Kentucky til at give modsvaret til Trumps tale til nationen. I aften amerikansk tid har partiet valgt den venstreorienterede afroamerikanske Stacey Abrams fra Georgia. Demokraternes strategi til at besejre Trump har ændret sig markant.