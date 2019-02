Tidligere Trump-advokat vil fortsat vidne inden fængsling Michael Cohen skal efter planen afhøres i tre udvalg i Kongressen, inden han skal i fængsel 6. marts.

Præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har fortsat planer om at vidne i tre forskellige udvalg i Kongressen, inden han 6. marts skal i fængsel. Det oplyser Cohens advokat, Lanny Davis, ifølge CNBC.

Michael Cohen har i løbet af de seneste tre ugers tid udskudt tre forskellige høringer i den amerikanske Kongres.

Det drejer sig blandt andet om en offentlig vidneforklaring i tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Derudover er der planlagt lukkede høringer i efterretningsudvalgene i både Repræsentanternes Hus og Senatet - Kongressens andet kammer.

Cohen blev i december idømt tre års fængsel. Han blev blandt andet dømt for at hjælpe til med at betale kvinder for at tie stille om affærer med Donald Trump i forbindelse med præsidentvalgkampen i 2016.

Aflyste høring i Senatet

Cohen skulle have vidnet tirsdag i Senatets efterretningsudvalg. Han aflyste dog efter at være blevet opereret i sin skulder.

Den beslutning vakte ikke meget glæde hos udvalgets formand, Richard Burr.

Særligt ikke, efter at Cohen de seneste dage er blevet set i byen i New York sammen med sin kone og venner.

»En journalist så ham have en vild aften lørdag ude at spise med fem venner i New York. Der så han ikke ud til at have nogen fysiske begrænsninger. Og i går aftes var han ude at spise med sin kone«, siger Richard Burr ifølge CNBC.

Vil kun tale om personligt forhold

Advokaten Lanny Davis oplyser, at Cohen under sine planlagte høringer kun vil tale om sit personlige forhold til Trump.

Han vil blandt andet ikke udtale sig om den igangværende efterforskning om mulig russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Cohen var tidligere en af Trumps nært allierede. Forholdet mellem er dog forvandlet fra venskab til iskold afstandtagen fra hinanden.

Trump kaldte i december blandt andet Cohen for en 'rotte' i et tweet.

