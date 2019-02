Indisk prestigetog kører – måske – ind i en ko på jomfrurejsen

Indien er berømt for sine tætpakkede bumletog, der ikke kører meget hurtigere, end en hellig ko kan trave. Men det skal være fortid.

Nationen har netop – under initiativet ’Make in India’ – sat sit første hurtigtog, Vande Bharat Express, på skinnerne. Målet er at give passagererne en helt ny oplevelse.

Det gik dog ikke helt som ønsket. Toget med de 16 airconditionerede vogne blev ellers sendt af sted med en fornem ceremoni på New Delhis banegård fredag, hvor premierminister Narendra Modi holdt tale og vinkede god rejse.

Om bord var både lokale og internationale journalister i selskab med transportminister Piyush Goyal, som stolt kunne berette til medierne, at toget var ’state of the art’.

»Det er en manifestation af vores ingeniør-talent og en stolthed for togbanerne og nationen. Det er et spørgsmål om stolthed, at dette togsæt er bygget af vores egne ingeniører og arbejdere«, sagde han.

Den stolte transportminister Piyush Goyal satte sig fredag sammen med pressen ind i det nybyggede Vande Bharat Express for at tage på jomfrurejse med Indiens første højhastighedstog. Foto: Prakash Singh/Ritzau Scanpix

Ko på skinnerne

Men selv om toget undervejs blev mødt af blitzende indbyggere, der ville have et billede af det ny fænomen på skinner, blev rejsen ikke videre god.

For efter at have nået destinationen Varanasi og begyndt tilbageturen kørte det blå- og hvidnæsede tog lørdag ind i en ko, skriver India Today.

Det medførte udskridende hjul, røgudvikling, og elektriciteten gik i de fire bagerste togvogne, hvilket betød, at bremserne blokerede, sådan toget måtte holde stille i en time på en mindre station. Alle passagerer måtte derfor tage et andet tog for at komme tilbage til Delhi.

Selv om transportministeriets officielle forklaring lød på en ko, var der ikke synlige skader på toget efter en sådan påkørsel, rapporterer den indiske tv-station NDTV.

En fugl, et fly?

Hele situationen er næppe som transportminister Goyal havde ønsket sig. Han bliver i forvejen udsat for drillende beskydning, efter han via Twitter postede en video af et hurtigt tog med teksten: »Det er en fugl... Det er et fly... Se Indiens første semi-højhastighedstog – bygget under ’Make in India’-initiativet – Vande Bharat Express suse forbi med lynets hastighed«.

It’s a bird...It’s a plane...Watch India’s first semi-high speed train built under ‘Make in India’ initiative, Vande Bharat Express zooming past at lightening speed. pic.twitter.com/KbbaojAdjO — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 10. februar 2019

For det viste sig, at videoen i virkeligheden var optagelser af et langsomt tog i en højhastigheds-time lapse, skriver BBC.

Siden har landsmænd som modsvar postet videoer af traktortrukne togvogne og andre adstadige karavaner med hashtags som #bullettrain.

Oppe at køre igen

Hurtigtoget, Vande Bharat Express, er et prestigeprojekt for Indien og kan køre 180 kilometer i timen.

Det lyder måske ikke banebrydende sammenlignet med japanernes Shinkansen eller franske TGV, der kan køre op til 320 kilometer i timen, men det nye tog kan forkorte den hidtidige rejsetid på 14 timer mellem New Delhi og den hellige by Varanasi med hele seks timer.

Hver dag kører 11.000 tog på skinnerne i det store land, 7.000 af dem er passagertog, som fragter mere end 22 millioner mennesker i døgnet.

Det forventes, at Vande Bharat Express vil være klar til drift igen søndag 17. februar.