EU's grænseagentur: Langt færre migranter kommer til Europa

150.114. Så mange mennesker blev der registreret ved EU’s grænser i 2018.

Det er det laveste antal siden 2013, skriver EU’s grænseagentur Frontex i sin risikoanalyse for 2019, som udkom i dag.

Faldet hænger især sammen med valget af Italiens nye regering, som i sommeren strammede gevaldigt op på migrationspolitikken med indenrigsministeren Salvini i spidsen og blandt andet nægtede migrantskibe at komme i havn på de italienske kyster.

Det lykkedes altså den italienske regering at nedbringe antallet af illegale migranter, der ankommer til Italien. I 2018 var der nemlig 80 procent færre migranter, der krydsede den centrale del af Middelhavet til Italien, end i året før.

2015 har dog rekorden. Det år, hvor politiet forsøgte at standse flygtninge på de danske motorveje, blev der registreret 1.800.000 mennesker ved de europæiske grænser.

Frontex - Det europæiske grænseagentur Frontex blev oprettet i 2004 og har som sin primære opgave at sikre et godt samarbejde mellem grænsemyndigheder på tværs af EU-medlemslande. Frontex laver derudover blandt andet risikoanalyser, redningsoperationer og optællinger af migranter. Agenturet har hovedsæde i Polens hovedstad Warszawa. Kilde: Frontex

Flere migranter i Grækenland og Spanien

Efter valget af den indvandrerkritiske italienske regering mærker især Grækenland og Spanien et pres.

Dobbelt så mange migranter kom til Spanien fra Nordafrika i 2018 i forhold til året før. Netop denne rute tog flest migranter i deres forsøg på at komme til Europa sidste år. Frontex registrerede over 57.000 mennesker ved den spanske grænse.

Næsten lige så mange mennesker kom til Grækenland. Her blev der registreret 56.500 migranter. Der var især flere, som kom til Grækenland fra Tyrkiet.

Sidste år begyndte grænseagenturet at indsamle oplysninger om migranternes køn og alder. Næsten en femtedel af de registrerede migranter sidste år påstod, at de var under 18 år. Størstedelen af de registrerede børn er kommet til Europa via Middelhavet.