TV-stationen CNN: Robert Muellers Rusland-undersøgelse kan være på trapperne

Den såkaldte Rusland-undersøgelse, som den særlige efterforsker Robert Mueller står bag, kan være tæt på at være færdig.

I hvert fald gør USA's nye justitsminister, William Barr, klar til at komme med en officiel meddelelse om, at han har modtaget undersøgelsen.

Denne meddelelse kan muligvis komme i næste uge, oplyser personer med kendskab til sagen til tv-stationen CNN.

Det er det hidtil tydeligste tegn på, at Mueller er ved at være færdig med sin to år lange undersøgelse af mulig russisk indblanding i valgkampen forud for præsidentvalget i 2016.

Der hersker dog en vis usikkerhed om, hvornår Barr vil meddele, at han har modtaget den færdige rapport fra Mueller, understreger CNN.

Der er dog endnu ingen meldinger om, at Muellers rapport vil blive lagt frem til offentligheden.

Når justitsministeren har modtaget rapporten fra Mueller og hans team, vil han gennemgå den og derpå aflevere sin egen rapport til Kongressen.

Det er uklart, hvornår det kan ske, skriver CNN.

Det har ikke været muligt for tv-stationen at få be- eller afkræftet oplysningerne hos hverken justitsministeriet eller Muellers kontor.

ritzau