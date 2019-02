Kineserne tapper uighurernes dna, så nu er der lagt op til sammenstød mellem Danmark og Kina

Efter at have interneret op mod en million uighurer i genopdragelseslejre i den nordlige Xinjiang-provins, er den kinesiske regering nu også begyndt at indsamle dna fra det muslimske mindretal som et led i deres massive overvågning.

»Voldsomt foruroligende«, som udenrigsminister Anders Samuelsen kalder det på dagen, hvor et fire uger langt møde i FN’s Menneskerettighedsråd starter. Et møde, hvor medlemslandene skal diskutere menneskerettigheder, og hvor der nu er lagt op til sammenstød mellem Danmark og Kina.

»Jeg er meget bekymret over det, der foregår i Xinjiang-provinsen«, skriver udenrigsministeren i en mail til Politiken: »Under den kommende samling i FN’s Menneskerettighedsråd vil vi sammen med EU fortsætte presset på Kina«.

Det var New York Times, der onsdag afslørede, hvordan den kinesiske regering på ulovlig vis har indsamlet dna fra næsten 36 millioner mennesker i den nordvestlige region Xinjiang.

Ved at kamuflere det som et gratis sundhedstjek har myndighederne systematisk tappet blod, skannet ansigter, optaget stemmer og taget fingeraftryk på de mange millioner indbyggere i provinsen – heriblandt uighurerne, der efter gentagne oprør mod det kommunistiske styre de senere år er blevet offer for massiv overvågning.

Uden at indbyggerne i Xinjiang-provinsen har kunnet modsige sig det, er alt deres dna-materiale blevet samlet i et kæmpemæssigt nationalt register. På den måde kan myndighederne nemmere finde frem til de uighurer, der nægter at tage del i den kampagne, som regeringen siden 2016 har ført mod uighurerne.

Kampagnen har haft til formål at gøre uighurerne og andre muslimske minoriteter loyale over for styret. Det er blandt andet sket gennem de meget omtalte opdragelseslejre, hvor op mod en million uighurer er blevet sendt på tvungent ophold for at lære at elske Kina og dets kommunistiske styre.

»Virkeligt alvorlige krænkelser«

De kinesiske myndigheder afviser alle anklager. De indsamler blot dna-materialet for bedre at kunne bekæmpe kriminalitet, terrorisme og religiøs ekstremisme, lyder det. Og det er der for så vidt heller ikke noget i vejen med, så længe det er passende, proportionelt og i overensstemmelse med loven, fortæller Sophie Richardson, der er chef for Human Rights Watchs Kina-team.

»Men det er ikke det, de kinesiske myndigheder gør i Xinjiang. De tvangsindsamler og gemmer dna fra enorme mængder mennesker, der ikke har nogle sigtelser hængende over hovedet«.

»Det er en grotesk krænkelse af basal ret til privatliv – specielt i en kontekst, hvor folk ikke får mulighed for at blive informeret om, hvad der sker, hvordan deres data bliver brugt, eller at trække sig ud«, siger Sophie Richardson.

Lige så rystede er de i Amnesty International. Ifølge generalsekretær Trine Christensen er der, når man tager de andre forhold i betragtning – genopdragelseslejre og den generelle overvågning af det muslimske mindretal – i den grad grund til at være bekymret:

»Det er nogle virkeligt alvorlige krænkelser. Der foregår en omfattende overvågning og et ekstremt indgreb i uighurernes privatliv og frihed generelt«, siger hun.

Sammen med Human Rights Watch og en række andre menneskerettighedsorganisationer har Amnesty International for nylig sendt en appel til Menneskerettighedsrådet. Med et mål for øje: handling.

Både Amnesty International og Human Rights Watch efterlyser en såkaldt fact-finding mission, der skal klargøre, hvad der i virkeligheden sker i Xinjiang-regionen.

»Der er masser af troværdigt bevismateriale, men den kinesiske regering siger, at der ikke er noget galt, og at regionen er fri. Så hvorfor ikke sende en fact-finding FN-mission afsted for at finde sandheden?«, siger Sophie Richardson.

Det er op til medlemslandene i Menneskerettighedsrådet at reagere, mener hun. Og det gælder også Danmark: