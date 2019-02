Ekspert: Værste konflikt mellem Indien og Pakistan siden 1971

Konflikten mellem Indien og Pakistan er højspændt.

Landene har strides om delstaten Kashmir siden 1947, men situation er på det seneste spidset til. Tidligere i februar angreb terrorgruppen Jaish-e-Mohammed ifølge indiske myndigheder en militærkonvoj og dræbte 44 indiske soldater i Kashmir.

Indien har endnu ikke fremlagt beviser for, at terrorgruppen stod bag angrebet, mens der heller ikke er beviser for, at Pakistan står bag eller støtter terrorgruppens aktion i Kashmir.

Ikke desto mindre svarede Indien natten til tirsdag igen ved at lade 12 indiske kampfly bombe en formodet terrorlejr på den pakistanske side af grænsen.

Onsdag morgen skød Pakistan to indiske fly, der befandt sig i pakistansk luftrum, ned.

Det pakistanske militær meldte først ud, at militæret havde taget de to indiske piloter i de nedskudte kampfly til fange, men onsdag eftermiddag melder militæret ud, at de nu kun har en indisk pilot i deres varetægt.

Som følge af spændingerne mellem landene lukkede Pakistan onsdag morgen ned for alt flytrafik i det pakistanske luftrum.

Det er normalt, at der flyver kugler og granater på tværs af grænsen mellem de to lande i Kashmir, men vi skal tilbage til 1971, før vi finder en lignende eskalering af konflikten mellem de to lande.

På trods af det, er vi ikke derhenne, hvor man ikke kan gå tilbage, mener konsulent ved Institut for Militære Operationer David Vestenskov.

»Den mest sandsynlige udgang af den her situation er et punkt, hvor man kan begynde at deeskalere. Jeg ser det ikke som sandsynligt, at vi ender i en åben krig«, siger han.

Pakistan forsøger at nedtrappe

Ifølge David Vestenskov handler konflikten nu om at finde det rigtige modsvar, som både tilfredsstiller landenes befolkning, og som modparten kan acceptere.

Det er sådan, David Vestenskov læser morgenens pakistanske modsvar: et forsøg på at nedtrappe konflikten ved at lave et mindre modangreb, mens militæret stadig viser styrke over for Pakistans befolkning.

Altså kan Pakistans modsvar ses som et forsøg på at deeskalere situationen.

David Vestenskov påpeger, at hverken Indien eller Pakistan har en interesse i at gå i krig med hinanden. Både på grund af omkostningerne ved en krig, men også fordi begge lande er atommagter.

Pakistans statsminister Imran Khan har onsdag middag rakt hånden ud og tilbudt Indiens statsminister Nerendra Modi at tage en snak om at deeskalere de stigende spændinger mellem dem. Det skriver nyhedsbureauet AP. Der er endnu ikke kommet et svar fra den indiske statsminister.