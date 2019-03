FN: Ansvaret for krigens forbrydelser skal placeres

UNHCR, FN’s højkommissariat for flygtninge, advarer regeringer mod tvungen tilbagesending af syriske flygtninge.

250.000 på vej hjem

Men 250.000 syriske flygtninge ventes ifølge UNHCR at vende tilbage i 2019. Det er 4-5 procent af de godt 5 millioner syrere, som er flygtet ud i verden fra Assad og krigen. Langt de fleste befinder sig i dag i Syriens nabolande, nærområdet.

Hvad holder de fleste tilbage fra at vise sig hjemme? Ifølge FN kan det være svært for flygtningene at dokumentere, hvad de har ret til derhjemme. Det kan være umuligt at undgå militærtjeneste. Og så kan det blive svært at vide sig sikker mod miner og ueksploderede bomber, svært at finansiere genopbygning, lige så svært at finde et job, kompliceret at skaffe sig rent drikkevand og mad. Hvor er familien, skolen, sygehuset? Og hvem sørger for beskyttelse?

FN efterlyste lige før jul det, der svarer til 35 milliarder danske kroner til at betale for flygtningehjælp. Det bliver endnu dyrere at genopbygge Syrien.