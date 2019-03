Hvad blev der af anstændigheden? Udvise syriske flygtninge til Assads dødsregime? Hvad er det dog, vi har gang i?

EU er ved at lade Assad-regimet komme tilbage i varmen. Det er en dårlig ide – og det vil være uanstændigt at tvinge de syriske flygtninge i Danmark tilbage til deres hjemland på nuværende tidspunkt.

For et år siden fløj den syriske spionchef, Ali Mamlouk, angiveligt fra Damaskus til Rom i et lille privatfly.