Kvindelig bjergbestiger mistede livet på K2 for 24 år siden: Nu er sønnen død på 'Dræberbjerget'

I juli 1988 klarede en ung kvindelig bjergbestiger en krævende stigning i Alperne. I maven havde hun sin endnu ufødte søn Tom, som var planlagt til at skulle fødes tre måneder efter.

Syv år senere blev Alison Hargreaves den første kvinde i verdenshistorien til at bestige Mount Everest, alene og uden iltflasker.

Herefter forsøgte den 33-årige kvinde sig med verdens næsthøjeste bjerg, K2, som ligger i bjergkæden Karakoram i Pakistan. Rejsen skulle dog vise sig at ende tragisk. Alison Hargreaves afgik ved døden.

Den unge kvinde efterlod sig sønnen, som allerede inden sin fødsel havde taget del i morens passion for det ekstreme. Senere skulle han ende med at gå i sin eventyrlystne mors fodspor. Det på flere måder.

Da Tom Ballard, 30, og hans italienske ven Daniele Nardi, 42, for næsten to uger siden stod i 6.300 kilometers højde på bjerget Nanga Parbat i Pakistan, verdens niende højeste bjerg, havde omverdenen hørt fra de to mænd for sidste gang.

Eftersøgning udsat

Eftersøgningen af de to mænd begyndte, få dage efter at tavsheden mellem dem og omverdenen var indtruffet. Dårligt vejr og uenigheder mellem Pakistan og Indien fik dog processen til at trækker ud. Det skriver det britiske medie BBC.

Egentlig opgav myndighederne at finde de to mænd i onsdags. Det fik efterfølgende venner og bekendte til at sætte en kampagne i gang, som siden indsamlede 110.000 euro. Penge, der skulle bruges på at købe et helikopterteam, som dermed kunne fortsætte eftersøgningen.

Siden har myndighederne bekræftet, at de to europæere nu er fundet af en gruppe af spanske redningsfolk. Ifølge det britiske medie The Telegraph lykkedes det gruppen at fange billeder af silhuetter, som senere blev analyseret. Det viste sig at være de to bjergbestigere, der var omkommet som følge af barske vejrforhold på Nanga Parbat.

Fra den italienske ambassadør i Pakistan, Stefano Pontecorvo, lød det, at ligene bliver svære at bjerge. Han har løbende opdateret om eftersøgningen på Twitter.

Weather conditions today do not allow the planned search and rescue op for ⁦@NardiDaniele⁩ and Tom Ballard. Tomorrow morning conditions should be better and will try again. Talked to ⁦@AlexTxikon⁩ always extremely helpful. ⁦@ItalyMFA⁩ pic.twitter.com/tyLoYiMkOt — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) March 2, 2019

Bjerget er kendt for at være notorisk svært at bestige, det er endnu værre om vinteren, hvor temperaturen kan blive helt ned til minus 40 grader. Flere dødsfald på højderyggen har givet det tilnavnet ’Dræberbjerget’.

Italienske Daniele Nardi havde forud for sin død forsøgt at bestige Nanga Parbat flere gange, mens britiske Tom Ballard i 2015 blev den første person i historien til at bestige de seks klassiske nordvægge i Alperne alene, det i løbet af en enkelt vinter.