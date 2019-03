Stort flertal i det britiske parlament søger om udskydelse af Brexit

Et flertal i det britiske parlament vil have udsat datoen for, hvornår briterne skal forlade EU.

Et stort flertal i det britiske parlament – 412 stemmer mod 202 – har stemt for at søge EU om en udskydelse af Brexit.

Briterne skulle have forladt EU 29. marts, men den dato vil de britiske politikere have udskudt.

Tiden skal bruges til at få en anden aftale end den, som Theresa May allerede har forhandlet sig frem til med de 27 andre regeringer i EU.

Mays aftale blev i tirsdags afvist af hendes politiske kolleger for anden gang. Dagen efter stemte det kriseramte parlament alligevel for, at Storbritannien ikke skal forlade EU helt uden en aftale – et såkaldt »hårdt Brexit«.

Nu har de så stemt for et forslag fra Theresa May om en kort forlængelse – så de undgår, at Storbritannien skal deltage i Europa-Parlamentsvalget sidst i maj.

Hvis EUs andre 27 regeringer stik mod britisk forventning afviser at udskyde Brexit, ryger Storbritannien (alligevel) ud af EU den 29. marts – og så bliver det uden en aftale, hvad britisk erhvervsliv stærkt har advaret imod.

May gør nyt forsøg på tirsdag

Men Underhusets beslutning bygger på, at Theresa May på tirsdag – inden EU-topmødet torsdag i næste uge – vil gøre et tredje forsøg på at få Underhusets accept af sin egen skilsmisseaftale. Det skal presse hendes konservative kolleger til at vælge mellem hendes aftale, som de kritiserer for ikke at give en »ren«, total skilsmisse, ført ud i livet 30. juni – og en forlænget Brexit-forhandling, der kan give en mere udvandet Brexit-aftale eller en ny folkeafstemning, som de absolut vil have sig frabedt.

Hvis Underhuset igen vil nedstemme hendes aftale, åbner den beslutning, som huset nu har taget, for, at forhandlingerne med EU udskydes endnu længere. Og dermed også for, at Storgbritannien kan blive nødt til at deltage i Europa-Parlaments-valget.

Forhandlingerne, der har udløst omfattende britisk splittelse, har allerede varet to et halvt år.

Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, siger ifølge Reuters, at EU-lederne vil overveje at bede Storbritannien om at udskyde Brexit med et helt år. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder det »udelukket« at udskyde Brexit en kort tid for at diskutere den aftale, Theresa May allerede har opnået.

De britiske vælgere besluttede i 2016 med et flertal på 52 pct. mod 48 pct. at forlade EU nu – om to uger.

Nej til ny folkeafstemning nu

Tidligere torsdag nedstemte Underhuset med stemmerne 334-85 et forslag om en helt ny folkeafstemning om britisk udmeldelse af EU.

Det fik heller ikke støtte fra den britiske kampagne for en ny folkeafstemning, »Peoples Vote«. Den meldte midt på dagen ud, at den ville prioritere en udskydelse af Brexit og senere vende tilbage til et forslag om en folkeafstemning.

Torsdagen »er ikke det rigtige tidspunkt at afprøve Underhusets holdning til en ny folkeafstemning«, sagde en talsmand for kampagnen. »Det er derimod tid for parlamentet til at erklære, at det ønsker en forlængelse af artikel 50, således at vores politiske ledere efter to og et halvt år af forvirrede forhandlinger endelig kan beslutte, hvad Brexit indebærer. Det skyldes, at en folkeafstemning ikke kun er en anden mulighed i denne Brexit-krise – det er en løsning på denne krise. Når de reelle omkostninger ved Brexit måles op imod de brudte løfter fra 2016, mener vi, at parlamentet vil få bedre muligheder for at beslutte, at det kun er fair og rimeligt at give vælgerne en ægte indflydelse på denne afgørende beslutning for vores land«.

Såvel den amerikanske som den russiske leder, d’herrer Trump og Putin, frarådede torsdag en ny folkeafstemning.

Trump kritiserede Mays håndtering af Brexit-forhandlingerne. Han erklærede sig overrasket over, »hvor dårligt« det var gået. »Jeg tror, det kunne have været forhandlet på en anden vis«.

Underhuset forkastede blandt fem afstemninger et forslag forslag om, at lovgiverne skulle overtage kontrollen med Brexit-forhandlingerne fra regeringen. Dette forslag faldt med et meget snævert flertal på 314 stemmer mod 312. Så tæt var May på at blive underkendt, også som forhandler, af sit parlament.

Opdateres