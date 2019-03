Nye processer følger efter dom over bødlen fra Bruxelles

Den første dom faldt i 2004 ved en særlig domstol for mindreårige. Derefter fulgte det slag i slag for tyverier, overfald og røveri. I 2007-12 vandrede han ind og ud af sydfranske fængsler, hvor han kom i kontakt med radikale muslimer, og han begyndte selv at prædike i fængslet.

»Han har med sine ekstreme forsøg på at omvende andre gjort sig bemærket, han omgås en gruppe fundamentalistiske islamister, og han opfordrer til kollektiv bøn under gårdturene«, lød det i en rapport fra fængselsvæsenet.

Ved løsladelsen i december 2012 rejste han til Syrien efter en kort smuttur til Courtrai i Belgien på den anden side af grænsen, hvor han menes at have mødt en gruppe belgiske terrorister.

Myndighederne var i stand til at følge ham på en lang rejse, der på to år bragte ham fra Frankrig til Tyrkiet, Syrien, Malaysia og Thailand.

Ydmygede gidsler

Fire franske journalister mødte ham, da de var gidsler hos Islamisk Stat i Syrien. Under retssagen genkendte to af dem ham som en af deres fangevogtere, som den ene dag ydmygede dem, for den næste dag at ville være deres ven.

»Han var henrykt over at kunne bestemme over fire journalister«, sagde den ene af dem under retssagen, der betegnede ham som »sadistisk og narcissistisk«.

Mehdi Nemmouche gjorde nar ad deres »laksefarvede habitter«, som han kaldte deres fangedragter, og han deltog i prygling af en af journalisterne, som senere blev frigivet.

Hans samtaler med journalisterne bestod blandt andet i beretninger om, hvorledes han selv havde myrdet en shiamuslimsk bedstemor, halshugget et spædbarn og voldtaget moderen.

Mehdi Nemmouche ville hverken be- eller afkræfte dette udsagn, men under de tidligere afhøringer havde han udtalt, at »hans had til jøder og shiamuslimer var uden grænser«. Han hørte ikke til blandt lederne, men han havde kontakt med flere af de ledende personer i Islamisk Stat, som planlagde terroraktioner i Europa.

Han forlod Syrien i 2014. 24. maj angreb han sværtbevæbnet museet i Bruxelles med flere våben, som han havde filmet, og under en rutinemæssig kontrol blev han anholdt, da han steg af en bus i Marseille få dage efter.