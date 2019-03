Topposter i EU: Sådan vælges de

Hvilke poster skal besættes til sommer?

EU-Kommissionen skal have ny formand efter Jean-Claude Juncker. Der skal findes en ny EU-præsident efter Donald Tusk og en ny formand for EU-Parlamentet efter Antonio Tajani. EU’s ’udenrigsminister’ skal have nyt navn efter Federica Mogherini. Og endelig skal der findes en ny præsident for ECB, Den Europæiske Centralbank, efter Mario Draghi. Derudover regner man med en eller to stærke vicekommissærer i Kommissionen.

Hvem bestemmer?

Det gør Det Europæiske Råd i et samspil med EU-Parlamentet. I traktaten står, at valget skal ske under »hensyntagen« til valget til EU-Parlamentet. Det er det, man kalder »Spitzenkandidat-processen«. Men det er rådet, der beslutter, og så er det efterfølgende parlamentet, der skal godkende.

Spitzenkandidat-processen?

Den kom ind med Lissabon-traktaten, og ved valget i 2014 fik parlamentet sin vilje, da det konservative parti, EPP, stillede med Jean-Claude Juncker som Spitzenkandidat (spidskandidat).

Men så er det vel også sådan denne gang?

Det kan man ikke være sikker på. Som sagt står der kun under »hensyntagen« til valget til EU-Parlamentet. Og rådet, stats- og regeringscheferne, vil gerne selv bestemme. Det er simpelthen en magtkamp.

Mellem parlamentet og rådet?

Ja. Og mellem små og store lande. Mellem de forskellige europæiske partier. Mellem nord og syd. Mellem øst og vest. Det er et puslespil, der skal falde på plads.

Hvad er første brik, der skal lægges, for nu at blive i det billedsprog?

Det er posten som formand for EU-Kommissionen. Det er den tungeste. Den bliver besat på EU-topmødet i juni, efter valget til EU-Parlamentet, og før de enkelte lande udnævner deres kommissær. Når den er faldet på plads, fordeles de øvrige poster. Efter de hensyn, som lige er skitseret.

I Danmark har både S og V sagt, at de ikke vil genudnævne Margrethe Vestager. Hvad, hvis hun kan blive formand for kommissionen?

Så vil det være i strid med al hidtidig praksis, hvis en dansk regering ikke bare siger ja. I øvrigt skal formanden for kommissionen vælges med almindeligt flertal. Så Danmark kan ikke forhindre det, men det er der heller ingen, der vil.

Hvad nu, hvis Danmark har valg i juni, og der ikke er dannet ny regering?

Så er Lars Løkke Rasmussen fungerende statsminister, og så er det ham, der tager til topmødet i juni. Det gjorde Helle Thorning-Schmidt også i 2015, efter at hun havde tabt valget.