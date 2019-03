Efter orkanen Idai: »De har ingenting. De løb, da vandmasserne steg«

Kommunikationen ind og ud af Mozambique er stort set ikkeeksisterende. Infrastrukturen fungerer heller ikke, som det ser ud lige nu. Vejene er væk, og broerne er væltet. Det er således uhyre svært at distribuere mad til dem, der har brug for det.

Op mod 2 millioner mennesker i lande i det sydøstlige Afrika er berørt af orkanen Idai. En stor del af dem er flygtet fra deres boliger på grund af de ekstreme vandmasser, der ramte landene fredag. Mange er druknet, og endnu flere har brug for hjælp.

»Dødstallet vil komme til at stige, det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige«, lyder det fra Unicef Danmarks generalsekretær, Steen Andersen.

Foto: Zinyange Auntony/Ritzau Scanpix En reddet mand bliver båret af sine venner i Chimanimani, Zimbabwe, efter at området blev ramt af orkanen Idai.

Nødhjælpsorganisationen er til stede i Mozambique, der ifølge generalsekretæren er hårdest ramt af katastrofen. For første gang nogensinde har organisationen gjort brug af droner – blandt andet fordi man ikke kan komme ind til den store by Beira, som på grund af oversvømmelse nærmest er blevet til en ø, fortæller Steen Andersen.

Mozambique er også et område, hvor man er vant til at blive ramt af naturkatastrofer, hvorfor Unicef var til stede fra start og klar med nødforsyninger.

Det drejer sig om vandrensningsudstyr, latriner og sæbe – simpelthen for at sikre en nogenlunde hygiejne af frygt for kolera, tyfus, malaria og ikke mindst mæslinger, der har det med at opstå, når mange mennesker er tæt samlet under dårlige hygiejniske forhold. Men det er dog ikke nok, som det ser ud lige nu – og truslerne i området er mange, vurderer Steen Andersen.

Foto: Zinyange Auntony/Ritzau Scanpix En kvinde står ved siden af sine ødelagte ejendele.

Børn er udsat for overgreb

Et andet fokusområde er børnenes sikkerhed. Flere af dem blev væk fra deres forældre, da katastrofen ramte, fordi de løb med strømmen af mennesker. Nu er opgaven at bringe dem sammen med deres forældre eller andre familiemedlemmer igen.

»Et barn, der er alene, er mest ubeskyttet. Derfor er det børn, der er mest udsat for overgreb. Desværre er der selv i nødsituationer risiko for, at nogen vil udnytte situationen i forhold til børn, der ikke har beskyttelse. Det drejer sig om seksuelle og voldelige overgreb«.

Omkring 460.000 børn ser ud til at være ramt af orkanen, oplyser Steen Andersen. Lige nu arbejder nødhjælpsorganisationen i den første fase, der handler om at skabe et overblik og skaffe akut nødhjælp, før man kan gå til fase 2, som typisk vil handle om traumebehandling. Især af børn.

»De er nationernes fremtid, og hvis de bliver dybt traumatiseret og dermed ikke kan komme videre i livet, vil det være et kæmpestort problem ud over de humanitære og medmenneskelige aspekter«, siger Steen Andersen.