103 reddet med helikopter: Lang nat venter for 1200 passagerer på nødstedt norsk krydstogtskib Lørdag aften er kun 103 evakueret fra skib i knibe nord for Molde. Men evakuering fortsætter natten igennem.

Ud på aftenen lørdag står det klart, at det foreløbig kun er lykkedes at evakuere 103 ud af de 1300 mennesker om bord på krydstogtskibet 'Viking Sky', der ikke for egen kraft kan nå i norsk havn.

Der er storm i området mellem Trondheim og Molde, og det bliver en lang nat for dem, der er tilbage på det 228 meter lange skib.

Men redningstjenesten anser alle om bord for at være i trygge hænder, rapporterer norsk tv NRK. Evakueringerne med helikoptere vil fortsætte.

»Vi vil fortsætte evakueringerne natten igennem. Vi har brugt lang tid på at få de første 100 evakueret. Samtidig arbejdes der på at få motorerne i gang igen, siger Borghild Eldøen fra redningstjenesten.

Der er lørdag aften fem helikoptere ude ved 'Viking Sky', der var på vej fra Tromsø i Nordnorge, til Stavanger.

De fleste om bord er briter og amerikanere, men der er også folk fra en række andre lande på skibet.

Af de evakuerede er fire sendt på hospitalet med sårskader og brud, oplyses det.

Nogle af de passagerer, der er reddet i land, er meget chokeret.

»Jeg blev bange. Jeg har aldrig oplevet noget så skræmmende. Jeg begyndte at bede, og jeg bad for, at alle var i sikkerhed om bord, siger Janet Jacob.

Hun var på skibet sammen med sin mand og to venner.

»Vinden var som en tornado, fortæller hun om helikopterturen fra skibet til land. Her blev de evakuerede indkvarteret på hoteller i Kristiansund og Molde.

'Viking Sky' kom i problemer ved 14-tiden og sendte et nødopkald ud for Hustadvika. På et tidspunkt krængede skibet voldsomt. Formentlig fordi det ikke havde motorkraft til at at gå op mod vinden og de adskillige meter høje bølger.

To redningsbåde, den ene fra selskabet Maersk, som forsøgte at nå frem til skibet, måtte vende om i det hårde vejr, oplyste skibstjenesten Marine Traffic til det norske nyhedsbureau NTB.

Det lykkedes at genstarte den ene af motorerne. Lørdag aften overvejede man at få slæbetove kastet over til 'Viking Sky' fra skibe, der var nået frem for at hjælpe.

Et lastfartøj, der var ude for at bistå 'Viking Sky', fik selv motorstop og slagside lørdag aften, og her måtte helikopterne hive ni besætningsmedlemmer op.

»Ifølge de norske myndigheder er der ikke oplysninger om danskere om bord, oplyser den vagthavende ved Udenrigsministeriets Borgerservice.

'Viking Sky' sejler under norsk flag. Det blev indsat i drift i 2017.

