Eksperter: Premierminister Theresa May kunne ikke have gjort så meget andet

Vi har hørt hende hæs og set hende med trætte øjne. Vi har hørt hende gentage, at ’Brexit betyder Brexit’ og – så sent som her onsdag aften – kæmpe mod både sine egne og oppositionen.

Den britiske premierminister, Theresa May, har kort sagt kæmpet for et politisk liv, der nu så småt er ved at rinde ud, efter at hun har tilbudt at gå af før planlagt for at sikre en brexit-aftale.

Fortællingen om hende har ofte lydt, at ’Maybotten’ eller ’Madam Brexit’, som hendes modstandere ynder at kalde hende, har fejlet som politiker og har ofret sit land for at holde sammen på sit parti.

Men kunne hun have gjort så meget andet, end det hun har gjort i de britiske forhandlinger om Brexit?

»Ser man på det britiske valgsystem, kan man argumentere for, at der ikke var så mange andre muligheder for hende«, siger Edward Ashbee, som er ekspert i britisk politik ved Copenhagen Business School. Han peger på det britiske ’first past the post’-system, som tilgodeser de store partier og lader resten af stemmerne gå til spilde.

»Du er nødt til at holde sammen på dit parti, ellers vil det blive fuldkommen smadret«, siger han.

Sidste gang det skete, var under Labours splittelse i 1980’erne. Partiet vendte ikke tilbage til magten før i 1997, da Tony Blair kom på banen.

»For at holde sammen på partiet har hun været nødt til at lytte, da hun af sine partifæller blev dikteret at sætte sine røde linjer i forhandlingerne med EU, og at sige, at briterne skulle ud af det indre marked og af toldunionen«, siger Edward Ashbee.

I stedet for at forhandle et Brexit på tværs af partilinjer gik May efter et hårdere Brexit.

»Men i sidste ende er det ikke hårdt nok for nogle af partiets hardliners, og samtidig er det for hårdt til at samle støtte på tværs af parlamentet. Så hun er endt ud med et Brexit, der appellerer til en relativt lille del af det konservative parti – og stort set ingen andre«, siger han.

Theresa May er blevet kritiseret for ikke at række ud til særligt Labour.

»Men Labour ville aldrig støtte hende – Jeremy Corbyn har også travlt med at holde sammen på sit eget parti, men det er aldrig rigtig blevet testet. Og af gode grunde: Havde hun rakt mere ud efter Labour, havde hun sat sit parti i fare, og hendes partifæller havde gjort livet endnu sværere for hende« siger Edward Ashbee.

Stuart Wilks-Heeg er leder af den politiske afdeling ved Liverpool University. Han deler opfattelsen, at der er nogle strukturelle benspænd for Brexit-forhandlinger på tværs af partiskel.

Men han mener alligevel, at Theresa May skulle have gjort mere for at række ud efter Liberal-Demokraterne og i særdeleshed Labour og lagt en plan, før hun satte gang i artikel 50, også kendt som skilsmisseaftalen med EU.

»Hun skulle have taget de røde linjer af bordet (f.eks. at briterne ikke vil deltage i en toldunion med EU, red.). Men det er hendes stil. Hun vil gerne portrætteres som en stærk leder, men det er kommet til at handle for meget om hende selv«, siger han.

Stuart Wilks-Heeg peger på, at spørgsmålet om EU har fældet alle konservative ledere siden Margaret Thatcher.

»Der har altid været en stor splittelse i partiet, og der kommer aldrig til at være en måde at få dem alle til at være en stor, glad familie på, når det gælder EU«, siger han.

Rebecca Adler-Nissen understreger, at Theresa May arvede folkeafstemningen om EU efter David Cameron. Der lå ingen plan klar før afstemningen, og det har har været grundpræmissen for May. Rebecca Adler-Nissen peger på, at mange nævner den danske Maastricht-afstemning som sammenligning.

»Men den aftale var forhandlet færdig, før den kom til afstemning. Da vi sagde nej, kom Edinburg-aftalen så med de forandringer, der vendte nej’et til et ja. Men her var der slet ikke været en plan at stemme om i 2016«.