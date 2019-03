Piloter får det sidste ord med ny opdatering til Boeing-fly En ny opdatering skal rette op på et system, der kan have været årsag til to dødelige styrt med Boeing-fly.

Den store amerikanske flyproducent Boeing har onsdag præsenteret en opdatering til en software, der kan have spillet en væsentlig rolle i to dødelige styrt inden for det seneste halve år.

Samtidig understregede Boeing, at selskabet gør sit ypperste for at undgå fremtidige ulykker med selskabets fly.

189 mennesker mistede livet i et styrt i oktober ved Indonesien. 157 person omkom 10. marts i et styrt i Etiopien.

Begge styrt skete med fly af typen Boeing 737 MAX

Hundredvis af piloter og journalister var onsdag samlet i Boeings fabrik i Renton i den amerikanske delstat Washington.

Her blev opdateringen til det såkaldte MCAS-system præsenteret.

Det er det system, der mistænkes at kunne have spillet en rolle i flystyrtene i Indonesien og Etiopien.

Systemet virker, ved at det peger flyets snude nedad, når det registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.

Det kan have tvunget flyene ned, hvis ikke piloterne har kunnet slå det fra. For eksempel hvis en sensor, som MCAS-systemet bruger til at læse flyets hældning, har været defekt.

Den nye opdatering fra Boeing giver piloterne mere at skulle have sagt i forhold til MCAS-systemet. Fremover vil systemet således ikke blive ved med at være aktiveret, når først piloten tager kontrol over flyet.

Det vil også blive slået automatisk fra, hvis der er uoverensstemmelser mellem de sensorer, der registrerer flyets hældning.

Tidligere reagerede systemet på oplysninger fra blot den ene sensor.

Det blev også ved med at tilsidesætte pilotens justeringer.

Flere lande og myndigheder har udstedt flyveforbud mod Boeings 737 MAX-fly. Blandt dem er de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA.

Det forlød onsdag fra en ansat i Boeing, at FAA havde godkendt Boeings nye opdatering. Men det er ikke sket endnu, lyder det fra FAA.

ritzau