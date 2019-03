Brexit-tilhænger på Parliament Square efter afstemning: »May bør sigtes for landsforræderi«

Storbritannien har nu to uger til at fremlægge en ny Brexit-plan, efter at uafhængighedsdag blev til ny dødvandedag. Krisetopmøde i EU.

Stemningen blandt de flere tusinde pro-Brexit-demonstranter på Parliament Square var noget ambivalent, da Underhuset få hundrede meter fra dem fredag eftermiddag forkastede skilsmisseaftalen for tredje gang.

Denne fredag 29. marts skulle have været store uafhængighedsdag, hvor Storbritannien løste sig af EU’s snærende bånd. I stedet blev det blot endnu en dødvandedag i rækken. Alle Brexit-scenarier er igen oppe i luften.

»Forrædere!«, råbte folk og pegede mod parlamentet.

»May bør sigtes for landsforræderi«, råbte en ældre mand, der havde medbragt et papskilt med samme budskab.

»Demokrati vs. Parlament«, stod der på et andet skilt.

Nu kan man indvende, at Theresa May faktisk havde forsøgt at implementere Brexit ved at sætte skilsmisseaftalen til afstemning for tredje gang, men for de fleste demonstranter er aftalen alene Brexit af navn, ikke af gavn, da den fortsat vil binde Storbritannien tæt til EU-regler.

Derfor kunne 61-årige Andrea Gray trods alt glæde sig lidt denne fredag, der ikke gav hende den ønskede frihed. Nu er der stadig håb om et rigtigt Brexit. Håbets nye dato er 12. april. Inden da skal Storbritannien havde fremlagt en ny Brexit-køreplan, som kan skabe flertal i parlamentet. Med en sådan plan vil EU gå med til at udskyde Brexit. Ellers braser briterne ud uden aftale. Det håber Andrea Gray.

»Brexit uden aftale vil formentlig koste os dyrt, men det er jeg indstillet på. Fremtiden vil på sigt være bedre. Det er en pris, jeg er villig til at betale, så mine børn og børnebørn får en bedre fremtid. EU fungerer bare ikke for Storbritannien. Vi er en stolt nation, og de prøver at skabe en stor smeltedigel med kun én kultur«, siger Andrea Gray, der er pensioneret sekretær fra Cornwall.

Som mange andre havde hun iklædt sig en gul vest som en hilsen til den franske protestbevægelse. På ryggen havde hun skrevet med sprittusch: ’17.410.442 vælgere bedraget’ – med henvisning til afstemningsresultatet i 2016, hvor 52 procent stemte for at forlade EU.

Siden er stemningen vendt, så der nu er et lille flertal for at forblive i EU, men premierminister Theresa May og et stort flertal af parlamentet har lovet at implementere resultatet af folkeafstemningen. Brexit kom bare ikke med en samlemanual, og der lader ikke til at være flertal for noget i Underhuset.

På mandag forsøger de med nye vejledende afstemninger for at se, om der kan skabes flertal for noget som helst: en ny folkeafstemning eller en anden type aftale for eksempel.

Selv om der ikke er flertal for at forlade EU uden en aftale, kan man ikke udelukke, at det sker ved en fejltagelse på grund af den politiske splittelse. Et nyt parlamentsvalg er også en mulighed, ligesom Theresa May formentlig vil prøve for fjerde gang. Det går trods alt fremad. Første nederlag var på 230 mandater, andet på 149, og fredag var det 58.

EU-præsident Donald Tusk har indkaldt til krisetopmøde 10. april, hvor EU-lederne mødes i Bruxelles for at tage stilling til Storbritanniens plan. EU-kommissionen siger, at Brexit uden en skilsmisseaftale nu er et »sandsynligt scenario«.

En række modstandere af Theresa Mays aftale har de seneste dage droppet deres modstand, blandt andre den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, som drømmer om at efterfølge Theresa May. Hun har lovet at træde tilbage, når hendes skilsmisseaftale bliver stemt igennem.

Efter afstemningen advarede Theresa May igen mod risikoen ved at forkaste hendes aftale, uden at der er flertal for et alternativ.