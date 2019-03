Splitter Brasilien: Præsident Bolsonaro vil fejre årsdag for militærkup

Præsident Jair Bolsonaro opfordrede i sidste uge Brasiliens militær til at »højtideligholde mindet« om det brutale kup, der for 55 år siden indførte militærdiktatur i landet. Hans opfordring har ført til indædt debat om arven efter en historisk periode præget af undertrykkelse.

Jair Bolsonaro, der selv er tidligere kaptajn i hæren og hører til på den yderste højrefløj, har flere gange før taget de militære magthavere i forsvar. Det kup, der 31. marts 1964 afsatte en venstreorienteret præsident, har han kaldt en triumf og et storslået anslag mod kommunismen.

Det militære regime gjorde efter kuppet brug af censur og et undertrykkende sikkerhedsapparat, som holdt det ved magten i 21 år og udsatte hundredvis af mistænkte systemkritikere for tortur eller slog dem ihjel. Tre af de præsidenter, der har været ved magten i Brasilien, siden det blev et demokrati i midten af 1980’erne, var kendte modstandere af diktaturet og oplevede selv enten at blive sendt i eksil, sat i fængsel eller udsat for tortur.

Indtil for nylig var Bolsonaro en marginal figur. Men præsidentposten har givet ham en magtposition, som han altså også vil bruge til at pådutte den brede befolkning en ny version af historieskrivningen om perioden med militærdiktatur.

Flere i hans regering bakker op om præsidentens udmelding. Udenrigsminister Ernesto Araújo kaldte det i et interview fredag for et forfriskende opgør med et dogmatisk syn på landets fortid. »Jeg anser det for at være en sund debat. Det er sundt for et samfund at diskutere sin fortid og fremtid åbenhjertigt«, sagde han.

For mange andre har præsidenten dog med sine udtalelser genåbnet for et smertende sår i landets historie. Politikere, aktivister og historikere er fortørnede og kritiserer præsidenten skarpt. Selv det brasilianske justitsministerium har udsendt en usædvanlig besk kommentar på skrift. »Kuppet i 1964 var uden for enhver tvivl et voldeligt og udemokratisk brud på forfatningsordenen, hvilket ingen genskrivning af historien kan lave om på«, lød det i udtalelsen.

Forfatningsstridig opfordring

Fredag udstedte en forbundsdommer i hovedstaden Brasília en kendelse, der forbød de væbnede styrker at fejre dagen officielt. Ifølge forbundsdommer Ivani Silva da Luz’ kendelse er Bolsonaros opfordring til at markere årsdagen »uforenelig« med landets forfatning fra 1988, ligesom hun finder den undergravende for ønsket om »forsoning«.

Bolsonaro har med sine synspunkter yderligere forværret sit forhold til Kongressen, hvor adskillige politikere i løbet af ugen har taget klart afstand fra hans opfordring.

Andre politikere undrer sig mere over, hvorfor han vælger at bruge sine politiske kræfter på den slags i stedet for på at presse reformer af straffeloven og pensionssystemet igennem. I hans første tre måneder som præsident er hans popularitet ifølge meningsmålinger styrtdykket, og han har stadig ikke formået at gøre noget ved sine væsentligste valgløfter om at slå hårdt ned på kriminaliteten samt at få kickstartet landets økonomi.

I sammenligning med eksempelvis nabolandet Argentina eller Chile har Brasilien gjort langt mindre for at undersøge de forbrydelser, militæret begik i løbet af sin tid ved magten.