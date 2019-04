Bruxelles griber ikke ind mod farlige kemikalier: »Det her område viser alt det, der ikke fungerer ved EU«

Christel Schaldemose - europaparlamentariker for Socialdemokratiet - er bestyrtet over, at unionen trods løfter om det modsatte reelt har valgt ikke at gribe ind mod farlige stoffer.

Det tog mange år at få EU’s kemikalielovgivning igennem Bruxelles bureaukrati.

Men da den endelig blev vedtaget var det en stor sejr for forbrugerne og miljøbevægelserne: Nu ville der komme styr på farlige kemiske stoffer.

I dag ligger loven i ruiner. Der er slet ikke styr på området i EU. Halvdelen af de kontrollerede kemikalier viser sig at være farlige. Alligevel er langt de fleste af dem stadig på markedet, hvor de findes i alt fra legetøj og møbler til solcreme og parfumer, viser en rapport fra de europæiske miljøorganisationers fællesråd.

Det er fejltrin som det, der nærer EU-modstanden og de folkelige protester mod det politiske system, advarer en erfaren dansk europaparlamentariker, Schaldemose fra Socialdemokratiet.

Hun er absolut ikke tilfreds med den måde, Bruxelles har håndteret risikoen på: »Selv om det kan dokumenteres, at der er problemer, skal der nærmest lig på bordet. EU har svigtet big time ved ikke at få styr på det her«.

EU lovede, at der kom styr på kemikalierne

Med til billedet hører, at titusindvis af kemikalier ifølge kritikere - blandt dem miljøorganisationen Greenpeace - med vedtagelsen i 2006 blev friholdt fra Reachlovgivningen af hensyn til den magtfulde tyske kemiindustri.

Hvad er Reach? Kemikalielovgivningen beskrives af EU’s kemiagentur med ordene: ’Reach er en EU-forordning, der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne.’ Den fremhæver, at det er virksomhederne, som skal fremlægge dokumentation for stoffernes effekter, herunder risici for folkesundheden. Ifølge kritikerne har Reach tilladt en ’rystende del af de problematiske kemikalier’ at blive benyttet fortsat uden kontrol. Vis mere

»Jeg har arbejdet med det her i en del år. For hver dag, der går, bliver jeg mere og mere overrasket. Kemiindustrien er enormt stærk. Kommissionen har ikke forstået de reelle konsekvenser af det og agerer alt for svagt. Det er uacceptabelt«, siger Schaldemose.

»Det her område viser alt det, der ikke fungerer ved EU. Langsomheden, industriens indflydelse og uviljen«.

Udadtil lader man som om der er styr på kemikalielovgivningen. I virkeligheden er befolkningerne ikke beskyttet mod de farlige stoffer. Belaster det her ikke EU og unionens troværdighed, når det, der præsenteres som en indsats mod stofferne viser sig at være noget, der ligner en løgn?

»Borgerne fortjener ikke den manglende handling. Vi har med Reach fået mere viden, men vi har ikke handlet på den viden. Vi er blevet klogere på, at en del kemikalier er farlige. Det er handlingen, der mangler. Forklaringen på, at der ikke er sket noget, er at folk ikke falder om på gaden«.

Giver det EU et troværdighedstab?

»Det er i sådan noget her, at EU kunne vise sin styrke. Det er pinligt for en som mig, der er tilhænger af samarbejdet, at det ikke er sket. Så jeg kan godt forstå, at folk er vrede over det«.

Når det politiske system ikke løser problemerne, kan det vel ende med, at folk griber høtyvene?

»Folk reagerer på magtesløshed og på, at der ikke bliver lyttet til dem«, siger den socialdemokratiske europaparlamentariker. De gule veste i Frankrig og folkeafstemningen om brexit er ifølge hende eksempler på det, der kan blive konsekvensen.

Det her kan være med til at rejse spørgsmålet: Hvorfor er vi med, når EU ikke får gjort noget ved tingene alligevel? Christel Schaldemose

»Det her kan være med til at rejse spørgsmålet: Hvorfor er vi med, når EU ikke får gjort noget ved tingene alligevel?«, vurderer hun.

»Jeg sidder selv i maskinrummet - og jeg føler mig også magtesløs. EU skulle levere på det her. Hvis vi begyndte at løse problemet vil det være et godt sted at vise, at EU gør en forskel«.

Landene bør gå solo, når EU ikke beskytter borgerne

Når EU ikke leverer, bør landene hver for sig gå i gang med at få løst problemet med de farlige kemikalier, der ikke gribes ind over for.