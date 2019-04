Etiopiens fredsminister: Demokratiseringen kan ende i katastrofe

Etiopien høster megen ros for sin demokratisering og for at skabe fred med Eritrea. Men friheden har udløst etnisk vold, der har sendt millioner på flugt, og strømmen af flygtninge fra Eritrea er mangedoblet efter fredsaftalen. Mange flygtninge vil gerne videre – helst til Vesten.

FOR ABONNENTER

Eritrea, der ligger nord for Etiopien, konkurrerer med Nordkorea om titlen som verdens mest lukkede og undertrykkende diktatur. Men 13-årige Bereket havde ingen politiske motiver til at flygte. Han ville bare væk. Hans far døde, da han var lille, og da moderen for nylig døde af sygdom, måtte han bo hos sine bedsteforældre, der var for gamle til at passe familiens jord. Den blev bortforpagtet. Berekets arbejdskraft indgik i handlen, men indtægten var for lille til at forsørge familien.