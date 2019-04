33-årig får ti års fængsel i sag om dobbeltdrab i Marokko Efter drabene på to skandinaviske kvinder har en mand fået ti års fængsel. Han er ikke dømt for selve drabene.

En 33-årig schweizisk-britisk mand er blevet idømt ti års fængsel i Marokko i forbindelse med drabene på en norsk og dansk kvinde i Atlasbjergene.

Det skriver det norske medie NRK.

Manden er kendt skyldig i at have været en del af en terrororganisation, at have forsvaret terror og for ikke at have oplyst om en kriminel handling.

Han er ikke dømt for at have noget med selve drabene at gøre.

24-årige Louise Vesterager Jespersen fra Danmark og hendes veninde 28-årige Maren Ueland fra Norge blev den 17. december fundet døde nær landsbyen Imlil i Marokko.

De var blevet udsat for knivstik og efterfølgende halshugget.

ritzau