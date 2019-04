Topdemokrater ser røde lamper blinke i Mueller-rapport

Efter at den særlige anklager Robert Muellers rapport langt om længe er blevet offentliggjort, har demokraterne i USA's Kongres for første gang selv fået lov til at kaste et blik på undersøgelsen.

Og de er langtfra enige med justitsminister William Barrs konklusion om, at præsident Donald Trump ikke forstyrrede Rusland-undersøgelsen.

Blandt de utilfredse demokrater er Nancy Pelosi og Chuck Schumer.

De er henholdsvis formand for Repræsentanternes Hus og Demokraternes leder i Senatet og er de to øverste demokrater i Kongressen.

»En ting står klart: Justitsminister Barr har præsenteret en konklusion om, at præsidenten ikke hindrede arbejdet, men den konstatering ser Muellers rapport ud til at underminere«, skriver Nancy Pelosi på Twitter.

I en fælles udtalelse med Chuck Schumer lyder det videre:

»Hvad justitsminister Barr siger om at forstyrre arbejdet, og hvad den særlige anklager Mueller siger, står i skærende modsætning til hinanden«.

Justitsminister William Barr præsenterede først 24. marts og siden på et pressemøde torsdag sin vurdering af Mueller-rapporten.

Mange demokrater mistænkte dog ministeren for at udlægge konklusionerne på måde, der tilgodeså Trump.

Derfor ønsker demokraterne nu at have mulighed for at spørge Robert Mueller om rapportens indhold ved en høring.

Jerrold Nadler, der står i spidsen for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, har derfor indkaldt Mueller til høring i udvalget senest 23. maj.

Det fremgår af en indkaldelse, han har lagt på Twitter.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller har siden maj 2017 undersøgt, hvorvidt der var russisk indblanding i præsidentvalget i USA i 2016.

