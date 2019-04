180.000 berusede bier overlever Notre Dame-brand

Stik imod alle forventninger er det lykkedes for omkring 180.000 bier at overleve mandagens store brand i den franske katedral Notre Dame.

Bierne har været bosat under Notre Dames tag siden 2013.

Da katedralens tag mandag stod i flammer, så det derfor ud til, at bierne måtte lade livet. Men de slap med livet i behold, og det skyldes blandt andet, at kuldioxiden fra røgen ikke påvirker bier ligesom mennesker.

»I stedet for at dræbe dem, så gør kuldioxiden dem berusede og får dem til at sove, siger biavleren Nicolas Geant.

Han har været ansvarlig for bikuberne i Notre Dame, siden de blev indsat for at vende udviklingen med et faldende antal bier.

»Det er en stor dag. Jeg er så lettet. Jeg kan se på satellitbilleder, at de tre bikuber ikke er brændt, lyder det fra biavleren.

Bier har ikke lunger, og de kan derfor ikke dø af at indånde røg - i stedet bliver de bragt i en form for bedøvet tilstand. Biavlere bruger derfor typisk også røg til at berolige bierne, hvis de skal have adgang til deres bikuber.

Notre Dames bier er europæiske bier. De er blandt andet kendetegnet ved, at de altid - også når de mærker fare - bliver hos deres dronning.

»Når bierne føler, der er fare på færde, propper de sig med honning og beskytter deres dronning, der ikke flytter sig, siger Nicolas Geant.

Notre Dame brød i brand sidst på dagen mandag den 15. april.

Katedralen er et af de mest kendte vartegn i den franske hovedstad, Paris.

Katedralen tog knap 200 år at opføre og stod færdig i år 1345. Den har dermed overlevet store omvæltninger i det franske samfund.

Det lykkedes for brandfolk at få slukket branden i tide, til at man kunne redde store dele af den ikoniske katedral.





ritzau