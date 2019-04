Overblik: Det ved vi om attentaterne i Sri Lanka

Påskemorgen er Sri Lanka blevet ramt af adskillige bombeangreb på kirker og hoteller.

Herunder forsøger vi at give et overblik over, hvad vi ved om attentaterne og følgerne.

- I alt er der tale om mindst otte eksplosioner. I hvert fald to af dem er udløst af selvmordsbomber.

- Dødstallet er oppe på mindst 207, mens over 450 personer meldes såret. De fleste er lokale, men op mod 35 af de dræbte er udlændinge. Indtil videre er en kineser, en hollænder og en portugiser bekræftet som værende blandt de omkomne.

- Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser, at »der er forlydender om danskere blandt de dræbte og tilskadekomne«.

- Der er tre ramte kirker: St. Sebastian’s i Katuwapitiya, der ligger nord for Colombo, St. Anthony’s Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa i Den Østlige Provins.

- Der er tre ramte hoteller: Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.

- Foruden de seks bombeattentater mod kirker og hoteller, er der sket to efterfølgende eksplosioner i Colombo. Ifølge lokalregeringen skete de to eksplosioner i forbindelse med, at attentatmænd flygtede fra politiet. Tre betjente mistede livet her, da de ransagede en bolig.

- Ingen har officielt taget ansvar for bombeattentaterne, som lokalregeringen omtaler som terrorisme, foretaget af religiøse ekstremister.

- Den srilankanske forsvarsminister har oplyst, at der foreløbigt er foretaget syv anholdelser.

- De lokale myndigheder har indført et udgangsforbud med virkning fra klokken 18.00 søndag til 06.00 mandag morgen lokal tid.

- Samtidig er befolkningens adgang til Facebook, Instagram og andre sociale medier og beskedtjenester blevet midlertidigt blokeret. Det er gjort, ifølge myndighederne, af hensyn til efterforskningen af de formodede terrorister samt for at stoppe spredningen af misinformation via disse tjenester.

- For ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, sine underordnede om angreb mod store og kendte kirker. Han henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb.

Kilder: AP, Reuters, AFP, Ritzau, Udenrigsministeriet, BBC, The Guardian.