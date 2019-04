2.000 danskere er i terrorramte Sri Lanka - nu sender Danmark et fly afsted

Et fly fra Forsvaret bliver sendt af sted fra Danmark søndag aften til Sri Lankas hovedstad, Colombo, efter bombeangrebene, hvor danskere kan være blandt de omkomne. Det oplyser centerchef fra Udenrigsministeriets Borgerservice Ib Petersen.

»I flyet vil der være folk fra Udenrigsministeriets Borgerservice, politiet og akutberedskabet med det formål at bistå danskere, der måtte have behov derude«, siger Ib Petersen.

Han understreger, at forlydenderne om, at danskere kan være blandt de tilskadekomne og dræbte, endnu ikke er be- eller afkræftet.

Alligevel vil man ikke vente for længe med at sende hjælp til danskere i Sri Lanka.

»Vi gør det for at være sikre på, at vi kommer afsted, så hurtigt som muligt«, siger Ib Petersen.

Desuden er den danske ambassadør i New Delhi i Indien blevet bedt om at tage til Colombo, så hurtigt han kan, oplyser Ib Petersen. Danmark har ikke en ambassade i Sri Lanka.

En hospitalsdirektør i Sri Lanka meddeler, at der er mindst en dansker blandt 11 dræbte udlændinge på hospitalet. Det skriver en srilankansk avis, Daily Mirror.

Direktøren for National Hospital, Anil Jasinghe, siger til avisen, at der er 11 dødsofre fra Danmark, Polen, USA, Kina, Japan, Pakistan, Indien, Marokko og Bangladesh.

Overrasket

Mellem 1.000 og 2.000 danskere befinder sig lige nu på Sri Lanka. Det vurderer Jakob Hahn, der er afdelingsleder i Danmarks Rejsebureau Forening efter at han søndag foreløbig har fået kontakt med omkring en tredjedel af de rejsebureauer, der er medlemmer af foreningen, og som tilsammen har 600 gæster på Sri Lanka

Jakob Hahn er en smule overrasket over, at han så hurtigt har fået meldinger om så mange danskere på øen.

»At vi så hurtigt får så mange meldinger tyder på, at der måske endda er over 2.000 danskere derude. Sri Lanka er jo blevet et meget søgt rejsemål de senere år, efter at der ellers er blevet mere ro på øen efter borgerkrigen«, siger Jakob Hahn.

Han peger på, at en del rejser uden at have et rejsebureau som arrangør, og at det derfor er meget svært at opgøre det samlede antal danskere på den terrorramte ø.

»Nogle kommer til Colombo (Sri Lankas hovedstad, red.) med krydstogtskib fra Maldiverne, andre er unge backpackere, som er på rejse i regionen og som typisk afslutter deres rundrejse i Sri Lanka, hvorpå de kan flyve hjem til Danmark«.

Jakob Hahn deltog søndag i et hasteindkaldt møde i Den Internationale Stab, hvor Udenrigsministeriet ved kriser af denne art samler repræsentanter for Forsvaret, efterretningstjenesterne, Røde Kors, rejsebranchen og mange andre involverede myndigheder og organisationer.

På baggrund af dette møde ventes det, at Udenrigsministeriet snart udsender en opdateret rejsevejledning for Sri Lanka.

Ingen panik

Ifølge Jakob Hahn er de dominerende meldinger fra rejsebureauerne, at der lokalt tages hånd om danskernes ve og vel, og at der ikke er kaos eller panik.

»Jeg har heller ikke endnu hørt fra vore medlemmer om, at der er rejsende danskere i Sri Lanka, som vil hjem før tid, eller at folk afbestiller deres rejser i den kommende tid«, fortæller Jakob Hahn, der dog også vurderer, at der kan være rejsebureauer, som aflyser afgange de næste dage for lige at se udviklingen an.

Ifølge Jakob Hahn rejse tre gange så mange danskere til Sri Lanka nu end for bare fem-seks år siden, så antallet af danske turister på øen på et år nu har passeret 20.000 om året.

»Og påsken er virkelig en travl periode på den destination«

Når Udenrigsministeriets rejsevejledning foreligger, kan danskere på Sri Lanka langt bedre forholde sig til, hvordan de skal stille sig,. Om deres rejseforsikring vil betale for en hjemrejse og den slags.

»Men alle, der er derude, skal selvfølgelig tjekke op på, hvad deres forsikringsordning mere præcist dækker og tage kontakt til deres rejsebureau, hvis de rejser med et sådant«, tilråder Jakob Hahn.