Efterretningstjenesten og amerikansk militær er sendt på arbejde: Islamisk Stats leder er måske på spil for første gang i fem år

En ny propagandavideo viser en mand, der ligner Abu Bakr al-Baghdadi, som ellers er erklæret død i flere omgange. En bet for koalitionen mod IS, siger terrorekspert.

Den vestlige verdens efterretningstjenester arbejder formentlig på højtryk efter at Islamisk Stats øverste leder, Abu Bakr al-Baghdadi, angiveligt har vist sig i en video for første gang i fem år.

Det mener terrorekspert Magnus Ranstorp fra Det Svenske Forsvarsakademi.

»Manden ligner Baghdadi, og der er ikke noget, der siger, at det ikke er ham. Men det er klart, at vi virkelig må være kritiske overfor videoen og afsenderen. Det, som sker lige nu, er at både Forsvarets Efterretningstjeneste og det amerikanske militær lige nu sidder og analyserer videoen og kigger på alle indslag for at se, om de kan fastslå, om det er ham, og eventuelt hvor han er«, siger Magnus Ranstorp.

De vil blandt andet forsøge at afgøre, om de puder, han sidder på, er fra Syrien eller Irak.

Vil afvise videoen, hvis den er falsk

Er det ikke Baghdadi, forventer Ranstorp, at efterretningstjenesterne vil gå ud og afvise videoen som falsk.

Det er uklart, om den 18 minutter lange video er ægte, og hvornår den er optaget. Men i videoen omtaler den person, der formodes at være Baghdadi, nylige begivenheder.

Han nævner bombeangrebene i Sri Lanka i påsken, hvor over 250 mennesker blev dræbt, og betegner det som hævn for Islamisk Stats dræbte krigere i den syriske by Baghouz.

»Jeres brødre i Sri Lanka har helet monoteisternes (Islamisk Stat-krigernes, red.) hjerter med deres selvmordsbomber, som rystede korsfarernes (de kristnes, red.) senge under deres påske for at hævne jeres brødre i Baghouz«, siger den formodede IS-leder, og erklærer, at kampen i Baghouz er slut.

»Det er en del af den hævn, der venter korsfarerne«, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Manden, der formodes at være Baghdadi, har et stort busket skæg, der er halvt gråt og halvt rødt. Bag ham er et maskingevær lænet op ad væggen.

Slaget om Baghouz sluttede i marts. Det var den sidste by i Syrien, som Islamisk Stat havde kontrol med.

IS-krigere venter i skyggerne

Hvis det er Baghdadi, der er dukket op, er det også ment som en spytklat i ansigtet på den internationale koalition, som har kæmpet for at nedkæmpe IS, mener Magnus Ranstorp.

»På trods af en kæmpe indsats er det ikke lykkedes at lokalisere Baghdadi. Der er andre topfolk, som er blevet dræbt eller taget til fange, men ikke ham. Det er fantastisk, at det lykkedes ham, alle ved hvordan han ser ud, og han er ikke en lille mand. Han må have nogle kurerer, som beskytter ham«, siger terrorforskeren om Baghdadi.

Og det vil han gerne udnytte til at vise, at IS stadig har en relevans. Budskabet er, at de IS-krigere, som ikke er fanget, kan træde frem og skabe ødelæggelse, når de vil. Og det er underforstået, at de vil sejre til slut.

Foto: Uncredited/AP ARKIVFOTO. Billede fra en propagandavideo lørdag den 5. juli 2014. Billedet skulle vise Abu Bakr al-Baghdadi, som afholder en gudstjeneste. (AP Photo/Militant video, File)

ARKIVFOTO. Billede fra en propagandavideo lørdag den 5. juli 2014. Billedet skulle vise Abu Bakr al-Baghdadi, som afholder en gudstjeneste. (AP Photo/Militant video, File) Foto: Uncredited/AP

»Det, at de taber, ser de som en test fra gud, et midlertidigt ’set back’. De venter i skyggerne på, at situationen ændrer sig og de kan komme frem igen«, siger Magnus Ranstorp.

Den mand, der optræder i videoen, fortæller, at både krigere i Burkina Faso, Mali og Afghanistan har svoret troskab til ham og IS. Han truer også Frankrig, oplyser Ranstorp.

Ifølge Magnus Ranstorp er det sandsynligt, at IS havde en finger med i terroraktionerne mod hoteller og kirker i Sri Lanka. Angrebet havde tydelige spor af IS, og det er usandsynligt, at små uerfarne grupper kan planlægge sådan en aktion.

Det er en alvorlig fare

I videoen siger Baghdadi, at Islamisk Stat har udført i alt 92 operationer i otte lande ’som hævn for deres brødre i Sham’, som er en anden betegnelse for Syrien.

Han siger også, at gruppen vil hævne de militante IS-medlemmer, der er blevet dræbt og fængslet, og at Islamisk Stats kamp i dag er en ’udmattelseskamp’. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.