Kampen mod Islamisk Stat er ikke slut

Fem år efter Islamisk Stats indtog i Mosul er drømmen om et kalifat død. Det kan vi takke koalitionen, herunder vores danske soldater, for. USA trækker sine styrker ud af Syrien. Men kampen mod Isil fortsætter.

I Irak er der omkring 250 danske soldater, der bidrager til at sikre, at Irak – og vi andre – ikke igen kommer i en situation, hvor en horribel terrororganisation kontrollerer store geografiske områder og befolkningsgrupper.

Dette var tilfældet for fire år siden, hvor Islamisk Stat på rekordtid besatte flere større byer i Syrien og Irak og stod bag drab på tusindvis af civile. Og vi husker alle de forfærdelige og blodige terrorangreb, som Islamisk Stat (Isil) for et par år tilbage stod bag i Berlin, Paris, Nice, Stockholm, London, Manchester og andre europæiske byer.

Nogle var direkte planlagt fra Irak og Syrien, andre blev gennemført af radikaliserede personer på egen hånd, såkaldt ensomme ulve. København blev også ramt. Det var klart, at vi måtte gribe ind.

Isil’s mål var at opbygge et kalifat, en islamisk stat med en ekstrem tolkning af sharia som lovgivning, og Isil skyede ingen midler for at nå sine mål. Med brutale henrettelser, afbrændinger og tortur, vist i film, billeder og magasiner, tog Islamisk Stat den militante og ekstreme islamisme til et helt nyt forfærdende niveau.

Online-radikalisering og mediepropaganda skulle tiltrække afstumpede tilhængere og skabe frygt og uro i vores samfund. Med Isil’s selvudnævnte leder, kultlederen Abu Bakr al-Baghdadi, i spidsen var retorikken klar: Dræb de vantro, og opbyg kalifatet.

Vi kunne ikke længere se blindt til i Vesten. Derfor gik en bred koalition af nationer og organisationer sammen for at støtte det irakiske styre i deres kamp mod terrororganisationen – en koalition, som Danmark bidrog til fra starten med bl.a. kampfly.

Islamisk Stat overraskede verdenssamfundet, da sortklædte dræbere i sommeren 2014 indtog Mosul i det nordlige Irak. Herfra erobrede de hurtigt store landområder. De plyndrede og voldtog. Tusindvis af unge piger blev gjort til sexslaver.

De erobrede militært udstyr, og det internationale samfund stod pludselig over for en rabiat terrorgruppe udstyret med kampvogne, tunge våben og militære køretøjer.

Millioner af mennesker blev sendt på flugt, hvilket truede stabiliteten i Mellemøsten og i landene omkring. Da Isil var på sit højeste i 2014, kontrollerede gruppen et landområde på størrelse med to gange Danmark. 7,5 millioner mennesker blev ufrivilligt udsat for Isil’s rædselsregime og bizarre ideologi.

Gennem plyndringer, skatter og smugling opbyggede Isil en årlig indtjening på omkring 1 milliard dollars. De tiltrak afstumpede udenlandske krigere, i alt omkring 40.000 terrorister, herunder danske statsborgere, der fandt vej til det såkaldte kalifat i Syrien og Irak. Samtidig opbyggede de en administration, herunder et kontor med ansvar for terrorplanlægning og voldsforherligelse.

I september 2014 etablerede en række lande en international koalition mod Isil under amerikansk ledelse.

Danmark deltog fra starten med bl.a. kampfly, som deltog i præcisionsbombninger, der skulle ødelægge Isil’s tunge våben og nedbryde kalifatet. Løbende er flere lande kommet til, og i dag tæller koalitionen mod Isil 79 lande.

Danmark har siden da leveret en række militære bidrag til koalitionen. Aktuelt har Danmark udsendt soldater til al-Asad-basen i Anbar-provinsen i det vestlige Irak, der træner de irakiske sikkerhedsstyrker.

Vi har officerer, der bistår med planlægning, kommunikationsfolk, lægefagligt personel og et transportfly, der hjælper med koalitionens logistiske opgaver. Og en radar, der bidrager med at overvåge luftrummet til støtte for koalitionens luftoperationer. Derudover har Danmark tidligere udsendt både specialoperationsstyrker og kampfly.

Koalitionen er indsat på invitation fra den irakiske regering. Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er derfor et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod Isil i medfør af FN-pagtens artikel 51. Den irakiske regering værdsætter den internationale og danske militære bistand. Og med god grund.

I dag, under fem år efter, at Isil gjorde sit indtog i Mosul i 2014, kan vi takke koalitionen, herunder vores danske soldater, for, at Isil’s drøm om et kalifat i realiteten er død.

Isil besidder i dag mindre end 1 procent af det landområde i Syrien og Irak, de engang kontrollerede og udnyttede. Samtidig er mere end 4 millioner irakiske flygtninge vendt tilbage til deres hjem. 150.000 mennesker er vendt tilbage til Raqqa i Syrien, som ellers var centrum for ødelæggende kampe.

At hjælpe flygtninge med at vende hjem er et af de bedste tegn på, at vores indsats har virket. Det kan vi være stolte af.

Samtidig har koalitionen været med til at træne og opbygge de irakiske sikkerhedstyrker, som ikke kunne tage kampen op med Isil i Mosul i 2014, men som nu i stigende omfang selv kan håndtere de sikkerhedsmæssige udfordringer. Det har de danske soldater på al-Asad-basen bidraget til. Og gør det stadig.

Det danske træningsbidrag har foreløbig trænet over 16.000 irakiske sikkerhedsstyrker. Siden 2014 har koalitionen tilsammen trænet omkring 142.000 personer fra de irakiske hærenheder, politienheder og grænsevagter.

Den militære kampagne mod Isil i Irak og Syrien betragter jeg overordnet set som vellykket. Den internationale koalition og de irakiske sikkerhedsstyrket standsede Isil’s fremrykning, afskar finansierings- og kommunikationsmuligheder og stoppede tilstrømningen af fremmedkrigere.

Derefter koncentrerede man sig om den egentlige kamp mod Isil. I 2017 mistede gruppen det meste af sit terræn i Irak og Syrien. Blandt andet blev Mosul, som er Iraks næststørste by, generobret i midten af 2017 af irakiske styrker og den internationale koalition efter ni måneders kamp.

Koalitionen har løbende støttet irakernes kamp mod Isil – bl.a. med direkte angreb fra luften. Koalitionen har siden 2014 gennemført over 30.000 præcisionsluftangreb mod Isil og deres faciliteter i Irak og Syrien. I takt med Isil’s svækkelse er der mindre behov for angreb med kampfly mod Isil – der er således i 2018 sket en markant reduktion på over 85 procent i antallet af bombninger.

Indsatsen er nu fokuseret mod genopbygning og normalisering af landet. Nu handler det om at hjælpe med at skabe grundlag for et mere normalt og sikkert liv i Irak.

Vi træner politi og grænsevagter, der kan hjælpe med at opretholde lov og orden. Vores træning har i stigende grad fokus på ’train the trainers’, hvilket skal gøre de irakiske styrker i stand til selv at tage hånd om træningen af deres soldater. Nato er ved at etablere en rådgivningsmission, der med 500 rådgivere og støttepersonel placeret i centrale funktioner i ministerier og i militære uddannelsesinstitutioner skal bistå med at opbygge den irakiske sikkerhedssektor, så Irak selv kan tage vare på sin sikkerhed og sikre stabilitet.

Danmark bidrager også til denne mission, med både rådgivere og støttepersonel.

Samtidig skal normaliseringen medvirke til at opbygge en bæredygtig infrastruktur, som kan hjælpe med at levere de basale serviceydelser såsom el, vand, skoler og hospitaler, som mange irakere har manglet i flere år.

For få uger siden lancerede jeg sammen med udenrigsministeren et nyt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, der dækker perioden 2019-2021. Formålet med dette program er at bidrage til den regionale sikkerhed, til en reduktion af terrorisme, migration og den længerevarende flygtningekrise. Indsatserne i programmet imødekommer akutte stabiliseringsbehov og skal hjælpe til at sikre varig fred i Irak og fremme en holdbar politisk løsning på konflikten i Syrien.

Selv om Isil har mistet kontrol over stort set hele deres tidligere geografiske område, findes Isil stadig i vidt omfang

Programmet bidrager blandt andet til minerydning i Irak, så lokalbefolkningen kan vende tilbage til deres hjem uden frygten for at blive ramt af de mange miner, som Isil har gemt. I byen Raqqa, som har været under Isil’s kontrol, har vi set uhyggeligt mange civile tab som følge af de miner, som Isil har spredt rundtomkring i byen, i folks hjem og på offentlige pladser.