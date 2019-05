USA's udenrigsminister aflyser grønlandsk besøg i sidste øjeblik Mike Pompeo har grundet hastesager aflyst besøg, hvor han skulle møde landsstyreformand og Anders Samuelsen.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, aflyser et besøg i Grønland torsdag.

Det fremgår ikke hvorfor, skriver de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq. Pompeo skulle torsdag mødes med den grønlandske udenrigsminister, Ane Lone Bagger, og den danske, Anders Samuelsen (LA).

Pompeo skulle desuden mødes med landsstyreformand Kim Kielsen fra partiet Siumut.

Besøget var afslutningen på en Europa-tur, hvor Pompeo og stab også skulle have besøgt Berlin tirsdag og London onsdag.

I stedet for at besøge den tyske forbundskansler, Angela Merkel, fløj han på grund af uopsættelige omstændigheder til Irak, hvor han besøgte de amerikanske styrker.

Det udsagn blev ikke uddybet officielt, ud over at besøget til Tyskland vil blive gennemført senere.

Ifølge nyhedsbureauet AP advarede han irakiske embedsmænd om, hvad han kaldte overhængende trusler mod amerikanske interesser i Mellemøsten.

Ifølge planen skal Pompeo besøge London for at mødes med den britiske premierminister, Theresa May.

Pompeo indledte turen med et møde i Finland med medlemmer af Arktisk Råd.

Her fik Anders Samuelsen lejlighed til at hilse på ham kort.

Arktisk Råd består af otte lande og en række repræsentanter for oprindelige folk.

På mødet skældte Pompeo ud på Rusland og Kina.

Rusland overholder ikke spillereglerne i det arktiske område, lød det. Han er desuden i tvivl om hensigterne fra Kina, som for seks år siden fik observatørstatus i rådet.

Det er særligt Kinas planer om en ny silkevej gennem Nordøstpassagen, som han er bekymret for. Kina har før udvist interesse for Arktis på grund af de store rigdomme i undergrunden.

Kina har også vist interesse for investeringer i grønlandske lufthavne og for en nedlagt militær base.

Men USA satte sig på tværs og har lovet at investere mere, ligesom Danmark medfinansierer lufthavne. Forventningen var, at Pompeo ville have en check med til Grønland.

/ritzau/

ritzau