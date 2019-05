Kina og USA forhandler om handel sent torsdag Trump siger, at det måske er muligt for USA og Kina at nå til enighed. Han nævner "smukt brev" fra Xi.

Præsident Donald Trump siger, at forhandlere fra USA og Kina mødes i Washington torsdag klokken 17.00 (klokken 23.00 dansk tid) for at føre forhandlinger om handelskrisen mellem de to lande.

I et brev til Kinas præsident, Xi Jinping, har Trump opfordret til et samarbejde, så der måske kan opnås enighed.

»Det er muligt at gøre det, siger Trump og understreger, at han han har modtaget et 'meget smukt brev' fra præsident Xi.

Men Trump advarer også om, at han hellere end gerne vil bruge toldafgifter for at løse krisen med Kina.

» Jeg er anderledes end de fleste. Det er rent faktisk sådan, at jeg tror på, at toldafgifter er et meget magtfuldt våben for vort land.

Forud for forhandlingerne har der været tiltagende pessimisme og frygt for en optrappet handelskrig, da Trump flere gange har beskyldt Kina for at sigte tidligere indgåede aftaler.

»De har taget mange, mange dele af aftalen og genforhandlet dem. Det kan man ikke, siger Trump, som venter at tale med præsident Xi i telefon om krisen inden for kort tid.

Kina afviste tidligere torsdag beskyldninger fra den amerikanske præsident om, at landet skulle have brudt løfter i handelssamtalerne mellem de to lande og vil ikke 'kapitulere over for noget pres'.

Det siger det kinesiske handelsministeriums talsmand, Gao Feng, på et pressemøde, forud for at parterne tager hul på muligvis afgørende forhandlinger i Washington.

»Den kinesiske side har holdt sine løfter, og det har ikke ændret sig, siger talsmanden på pressemødet i Kinas hovedstad, Beijing.

»Kina vil ikke kapitulere over for noget pres, og vi har viljen og evnen til at forsvare vores egne interesser.

Tidligere på ugen bekræftede USA's topforhandlere, at USA er indstillet på at indføre forhøjede toldsatser med virkning fra fredag denne uge, som Trump advarede om i weekenden.

Talsmanden for det kinesiske handelsministerium siger torsdag, at hvis det sker, vil der komme et 'nødvendigt modsvar' fra Kina.

ritzau