Trump vil gøre midlertidig forsvarsminister permanent Patrick Shanahan er beæret over, at Trump vil nominere ham permanent til stilling som forsvarsminister.

USA's præsident, Donald Trump, agter at nominere Patrick Shanahan, der siden 1. januar har været USA's fungerende forsvarsminister, til at fortsætte i rollen fast. Det oplyser Det Hvide Hus.

»Shanahan har over de seneste mange måneder bevist, at han er mere end kvalificeret nok til at lede Forsvarsministeriet. Og han vil fortsætte med at gøre et fremragende stykke arbejde, udtaler talskvinde for Det Hvide Hus Sarah Sanders.

Patrick Shanahan bliver Donald Trumps anden forsvarsminister. I januar erstattede han Jim Mattis, der i december var stærkt uenig med præsidentens beslutning om at trække amerikanske tropper ud af Syrien.

Det kostede ham jobbet.

56-årige Shanahan har erfaring fra forsvarsindustrien, men har ikke meget politisk erfaring.

Han er 'beæret' over udmeldingen fra præsident Trump.

Senatet skal bekræfte nomineringen.

ritzau