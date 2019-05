Sri Lanka indfører natligt udgangsforbud efter uro

Sri Lanka har mandag indført et landsomfattede natligt udgangsforbud - fra klokken 21 til klokken 04 før daggry, meddeler politiet.

Det sker, efter at østaten er blevet rystet af antimuslimske demonstrationer og uroligheder i kølvandet på blodige bombeangreb påskedag.

Angrebene blev ifølge myndighederne udført af lokale jihadister. Det skriver dpa.

Myndighederne havde først indført udgangsforbud i blot tre distrikter, men det blev senere udvidet til hele landet.

I mindst seks byer i Sri Lankas nordvestlige provins rykkede politi og soldater mandag ind mod flere hundrede personer, som deltog i angreb mod muslimske butikker og mod muslimske grupper.

Spændt situation i tre uger

Under politiets aktioner blev der affyret varselsskud og anvendt tåregas mod en folkemængde, som blev ledet af kristne.

Situationen har været spændt i landet, siden lokale islamister angreb tre hoteller og tre kirker 21. april. 258 mennesker blev dræbt.

Under de voldelige sammenstød mellem kristne og muslimer i weekenden blev der blandt andet kastet sten mod butiksfacader. Flere er kommet til skade.

»Hundredvis af mennesker har taget del i urolighederne, hvor hæren og politiet har set på at uden at gribe ind. De har smadret vores moskéer og ødelagt mange butikker, som ejes af muslimer«, siger en indbygger i området Kottampitiya til Reuters over telefonen.

Personen vil ikke have sit navn offentliggjort af frygt for repressalier.

Sind i kog hos kristent mindretal

Sri Lankas politi har anholdt flere i byerne Chilaw, Kuliyapitiya og Dummalasuriya på Sri Lankas vestkyst.

»For at kontrollere situationen har politiet udstedt et udgangsforbud i de ramte områder i løbet af natten«, sagde Sumith Atapattu, talsmand for Sri Lankas militærpoliti, tidligt mandag.

Ifølge lokale myndigheder er flere af sammenstødene sket efter voldsomme debatter på blandt andet Facebook.

Angrebene påskedag var målrettet kristne i bøn og vestlige turister, og det har bragt sindene i kog hos landets kristne mindretal.

Sri Lankas regering valgte at lukke sociale medier umiddelbart efter angrebet, og man har også lukket for adgangen under de fortsatte optøjer flere gange.

Gerningsmændene bag bombeangrebene var ifølge myndighederne medlemmer af den jihadistiske gruppe National Thowheeth Jama'at, der har erklæret loyalitet til Islamisk Stat i Syrien.

/ritzau/Reuters

ritzau