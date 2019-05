Han blev kendt som 'the American Taliban': Efter 17 år i fængsel er amerikansk talibankriger på fri fod

Amerikanske John Walker Lindh har afsonet 17 år for at kæmpe for Taliban. Nu er han prøveløsladt og tilsyneladende stadig radikaliseret.

I 2001 blev dengang kun 20 år gamle John Walker Lindh taget til fange af amerikanske styrker i Afghanistan og senere idømt 20 års fængsel for at kæmpe for Taliban. Han blev torsdag prøveløsladt for god opførsel fra et statsfængsel i Terre Haute i den amerikanske delstat Indiana efter 17 års afsoning.