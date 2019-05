EU-ledere: Vi SKAL have en kvinde i toppen denne gang

Tre af Margrethe Vestagers konkurrenter til en toppost i EU har skrevet under på, at enten kommissionsformanden eller formanden for EU’s topmøder skal gå til en kvinde.

Op til et EU-topmøde tirsdag, hvor stats- og regeringscheferne tager hul på slutspillet om, hvem der skal besætte EU’s topposter i de kommende fem år, har en bred kreds af unionens nuværende og tidligere ledere skrevet under på, at enten den nye kommissionsformand eller den nye formand for EU-topmødet skal være en kvinde.