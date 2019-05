Trodser Kongressen: Trump-administration vil sælge våben til Saudi-Arabien Senator: USA vil sælge våben til Saudi-Arabien, selv om de risikerer at blive brugt mod Yemens civile.

Præsident Donald Trumps administration vil sælge våben til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater som følge af bekymringer omkring Iran.

Det sker, selv om Kongressen frygter, at de vil blive anvendt i det krigshærgede Yemen, siger en senator fredag.

Senator Robert Menendez, som er den ledende demokrat i Senatets udenrigsudvalg, har brugt sine beføjelser til at blokere for salget af titusindvis af præcisionsbomber til de to lande i Mellemøsten.

Det gjorde han af frygt for, at den humanitære krise i Yemen vil blive forværret.

Men Trump-administrationen har meddelt medlemmer af Kongressen, at den vil omgå reglerne om, at salget skal godkendes af kongresmedlemmer.

»Jeg er skuffet, men ikke overrasket over, at Trump-administration endnu engang hverken lægger vægt på at prioritere vores langsigtede sikkerhedspolitiske interesser eller tænker på menneskerettighederne - men i stedet favoriserer autoritære regimer som Saudi-Arabien, siger Menendez i en erklæring.

Han understreger samtidig, at administrationen ikke tager hensyn til, at det legale krav er opfyldt, så den kan handle på denne måde.

»Millioner af liv afhænger af det, siger Menendez.

Den saudiarabisk-ledede koalition i Yemen har udført en række luftangreb mod Yemens oprørskontrollerede hovedstad, Sanaa, og andre byer, hvorved mange civile er blevet ramt.

Den saudiarabisk-ledede koalition har i fire år bekæmpet houthi-oprørerne i Yemen for at få genindsat Yemens internationalt anerkendte regering.

Titusindvis af folk har mistet livet i den årelange krig. Situationen i Yemen beskrives af FN som verdens værste humanitære katastrofe.Konflikten i landet opfattes af mange som en satellitkrig mellem de to stormagter i Mellemøsten, Saudi-Arabien og Iran.

ritzau