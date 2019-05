De er valgt ind i Europa-Parlamentet: Morten, Søren, Margrete, Jeppe, Peter, Morten, Pernille, Christel, Nikolaj, Asger, Niels, Linea, Karen og Kira

FOR ABONNENTER

Det blev vælgerne i Aarhus, der endte med at sætte skabet på plads i Venstre. Efter at have ført hele dagen i disciplinen ’personlige stemmer’ måtte Søren Gade vige pladsen som topscorer for Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, da resultatet kom fra Aarhus.