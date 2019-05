Her er fire konsekvenser af valget til Europa-Parlamentet

FOR ABONNENTER

Spådommene om en bred europæisk bølge af højrenational EU-modstand viste sig ikke at holde stik, men nationalister gik frem i en række lande under europaparlamentsvalget, der sluttede søndag. I Italien blev Lega anført af viceministerpræsident Matteo Salvini det klart største parti med over 30 procent af stemmerne.