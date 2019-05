Kalender

Vejen til EU’s top

Tirsdag 28. maj: Stats- og regeringslederne samles til et ekstraordinært topmøde om, hvem der skal besætte topposterne i EU de kommende fem år. De vigtigste beslutninger er, hvem der skal erstatte Jean-Claude Juncker som formand for EU-Kommissionen og Donald Tusk som formand for Det Europæiske Råd. Desuden skal der udpeges en udenrigschef og en chef for centralbanken.

20.-21. juni: Topmødet samles igen til ordinært møde, hvor de blandt andet vil tale videre om fordeling af topposterne.

2. juli: Det nyvalgte parlament samles og konstituerer sig. Parlamentet vil pege på den kandidat, der har bredest opbakning – hvis ikke EU-topmødet er kommet dem i forkøbet og har truffet en beslutning.

