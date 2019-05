Svækket Assange indlagt på hospital i London-fængsel : »Umuligt at føre en normal samtale med ham« - Assange er i så dårlig form, at det ikke er muligt at føre en normal samtale med ham, siger advokat.

Stifteren af WikiLeaks, Julian Assange, er blevet indlagt på sygeafdelingen i Belmarsh-fængslet i London. Det oplyser hans svenske advokat Per E. Samuelson ifølge TT.

Assange sidder fængslet i den britiske hovedstad for at have brudt kautionsbetingelser. Samuelson mødtes med Assange fredag og siger, at han er meget svækket.

»Assange er i så dårlig form, at det ikke er muligt at føre en normal samtale med ham«, siger Samuelson til Upsala Nya Tidning.

I et brev til tingsretten i Uppsala har Samuelson anmodet om, at domstolen udsætter et retsmøde den 3. juni, hvor der skal tages stilling til, om Assange skal begæres udleveret til Sverige.

Men domstolen har afvist anmodningen, og retsmødet vil finde sted som planlagt.

Den svenske anklagemyndighed genoptog tidligere på måneden efterforskningen af den voldtægtssag, som hænger over Assange i Sverige.

Anklagerne om voldtægt og overgreb mod to kvinder går tilbage til 2010 - samme år som WikiLeaks offentliggjorde store mængder af hemmeligstemplede dokumenter.

Det amerikanske justitsministerium meddelte i sidste uge, at der er 17 nye sigtelser rettet mod Assange., Ifølge ministeriet har Assange ulovligt offentliggjort navne på fortrolige kilder og forbrudt sig mod loven om spionage.

Derudover skal han have konspireret med og assisteret den tidligere amerikanske efterretningsofficer og whistleblower Chelsea Manning i at skaffe fortrolig information.

Anklagerne mener desuden, at Assange instruerede Manning i en af de største sager i USA's historie om offentliggørelse af fortrolig information.

Har opholdt sig på ambassade i syv år

Ifølge Julian Assanges advokat er anklagerne om spionage en 'trussel' mod alle journalister.

De nye sigtelser kommer, en måneds tid efter at justitsministeriet offentliggjorde en lidt mindre sag mod Assange.

I den er han af USA anklaget for gennem WikiLeaks at offentliggøre store mængder fortrolige amerikanske dokumenter om krigene i Afghanistan og Irak.

Assange blev 11. april anholdt på Ecuadors ambassade af britisk politi. På det tidspunkt havde han opholdt sig på ambassaden i næsten syv år.

Han er i gang med at udtjente en 50 uger lang straf i London, som han fik for at skippe kautionen, da han flygtede til Ecuadors ambassade i 2012.

ritzau