Her er de ti konservative, som håber at efterfølge May

Mandag har Det Konservative Parti i Storbritannien annonceret, hvem der officielt er kandidater til at efterfølge Theresa May som partileder og premierminister:

Boris Johnson - tidligere udenrigsminister og tidligere borgmester i London. Forhåndsfavorit. En ledende skikkelse i 'Leave'-kampagnen for at få briterne ud af EU. Fastholder, at briterne skal ud af EU 31. oktober - med eller uden en aftale.

Michael Gove - miljøminister. På 'Leave'-fløjen. Nummer to på listen over bookmakernes favorit efter Boris Johnson. Har antydet, at han er parat til at udskyde datoen for brexit endnu en gang i stedet for at forlade EU uden en aftale den 31. oktober.

Jeremy Hunt - overtog posten som udenrigsminister efter Boris Johnson i juli. Stemte i 2016 for at blive i EU, men siger, at han vil sikre end bedre brexitaftale end Mays. Vil ikke tage et 'no-deal' scenarie af bordet.

Dominic Raab - tidligere brexitminister. Gik af i protest mod Mays brexitaftale. På 'Leave'-fløjen. Mener, at briterne skal være klar til at forlade EU uden en aftale, hvis man ikke får forhandlet en bedre aftale på plads.

Matt Hancock - sundhedsminister. Stemte for at blive i EU, men har siden skiftet til brexitfløjen. Er imod at forlade EU uden en aftale.

Sajid Javid - indenrigsminister. Stemte for at blive i EU, men lover nu at sikre end bedre brexitaftale end Mays. Foretrækker at forlade EU med en aftale, men har sagt, at han også kan acceptere et brexit uden en aftale.

Andrea Leadsom - tidligere økonomiminister. På 'Leave'-fløjen. Ønsker brexit 31. oktober - med eller uden en aftale.

Esther McVey - tidligere arbejdsminister. Kompromisløs brexitforkæmper. Ønsker brexit 31. oktober - med eller uden en aftale.

Rory Stewart – udviklingsminister. Stemte for at blive i EU, men er nu på brexitfløjen. Afviser at forlade EU uden en aftale.

Mark Harper, tidligere 'indpisker' hos de konservative i parlamentet. Stemte for at blive i EU. Klar til at udskyde brexit igen for at sikre en aftale, men siger, at han også er klar til at forlade EU uden en aftale.

Kilder: AFP, BBC

ritzau