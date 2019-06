»Han holder mig op mod væggen med sine skuldre«: Skribent beskylder Trump for seksuelt overgreb i stormagasin Donald Trump afviser påstand i ny bog om seksuelt overgreb i stormagasin i 1990'erne som det rene nonsens.

Den amerikanske skribent og brevkasseredaktør E. Jean Carroll beskylder USA's præsident, Donald Trump, for at have forgrebet sig på hende i midten af 1990'erne i et prøverum i et stormagasin i New York.

Det skriver den britiske avis The Guardian lørdag.

Donald Trump, der på det tidspunkt var ejendomsudvikler, afviser blankt beskyldningerne, som bliver fremsat i en stort opsat artikel i New York Magazine.

E. Jean Carroll fortæller i artiklen, at hun i slutningen af 1995 eller begyndelsen af 1996 stødte på Trump i varehuset Bergdorf Goodman på Manhattan.

Hun var 52 år og var kort tid forinden startet som brevkasseredaktør for modemagasinet Elle, mens Trump var 49 eller 50 år og gift med Marla Marples.

I en længere erklæring udsendt fredag udtaler Trump, at han »aldrig har mødt denne person i mit liv«.

Carroll påstår, at Trump forgreb sig på hende i et prøverum i stormagasinet. Forinden havde han bedt om hendes råd angående køb af en gave til en kvindelig ven. Trump valgte en gennemsigtig bodysuit og bad hende om at prøve den for ham.

Da de kom ind i prøverummet, påstår Carroll, forgreb Trump sig på hende.

»Han holder mig op mod væggen med sine skuldre, presser sin hånd under min overfrakke og trækker mine trusser ned«, skriver hun.

Derefter lynede han angiveligt bukserne ned og stødte sin penis »delvist eller helt, jeg er ikke sikker, ind i mig«.

E. Jean Carroll påstår, at det lykkedes hende at skubbe Trump væk og flygte ud af prøverummet.

“I made a list of hideous men in my life. It includes the president — who assaulted me in the dressing room of Bergdorf Goodman 23 years ago” https://t.co/4nvDE0pV0h — New York Magazine (@NYMag) 21. juni 2019

Et salgsstunt, mener Trump

Ifølge udtalelsen fra Donald Trump er påstanden hentet ud af det blå med det formål at forsøge at promovere en ny bog.

»Den burde blive solgt i fiktionsafdelingen«, udtaler Trump og tilføjer:

»Frøken Carroll og New York Magazine: Ingen billeder? Ingen overvågning? Ingen video? Ingen anmeldelser? Ingen ekspedienter i nærheden?«

Afslutningsvis opfordrer republikaneren Trump alle, som »har oplysninger om, at Det Demokratiske Parti samarbejder med frøken Carroll eller New York Magazine om at informere os herom hurtigst muligt«.

New York Magazine oplyser ifølge The Guardian, at to af Carrolls venner, begge fremtrædende men unavngivne journalister, bekræfter, at hun på tidspunktet for det påståede overgreb fortalte dem om det.

Artiklen i magasinet er et uddrag fra Carrolls nye bog 'What Do We Need Men For?'.

Adskillige kvinder har tidligere offentligt beskyldt Donald Trump for seksuelt upassende opførsel og overgreb.

ritzau