Ny kattepine for danske myndigheder: Evakueret dreng får ret til liv med sin mor - men vil vi have hende her i landet?

Danmark henter første dansker i fangelejr for IS-familier i Syrien. Moderen gav tilladelse til, at hendes sårede søn rejste uden hende. Men hjemme i Danmark får han ret til at være sammen med sin mor, der stadig er tilbageholdt.

At det søndag lykkedes de danske myndigheder at evakuere en alvorligt såret dansk dreng – uden hans danske mor – fra en kurdisk fangelejr i Syrien, ændrer situationen på flere punkter for de danske statsborgere, der er taget til fange på grund af deres tilknytning til terrororganisationen Islamisk Stat.

For det første får drengen ved hjemkomsten til Danmark på grund af de internationale menneskeretskonventioner en ret til at få beskyttet sit familieliv med sin mor, der nu sidder tilbage i lejren med drengens søskende.

For det andet skaber drengens hjemrejse en præcedens, som betyder, at de øvrige danske børn med helbredsproblemer i lejren bør have samme chance – for at sikre, at alle børnene behandles lige.

Den konklusion drager seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, Peter Vedel Kessing, efter søndagens nyhed om, at et af de danske børn i Al-Hol-lejren i Nordsyrien nu er på vej hjem.

»Vi er folkeretligt ikke forpligtet til at hente danske statsborgere hjem, når de befinder sig i en syrisk lejr. Men så snart drengen kommer på dansk grund, er vi bundet af internationale menneskeretskonventioner og Børnekonventionen. Han har blandt andet en ret til familieliv – og dermed til at have kontakt med sin mor«, forklarer Peter Vedel Kessing.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), men han har tidligere givet udtryk for, at børn og mødre kun kan komme hjem, »hvis det vurderes som forsvarligt ud fra hensynet til landets sikkerhed«.

Peter Vedel Kessing anerkender, at landets sikkerhed skal vejes op mod drengens og moderens menneskerettigheder, men »der skal særlig tungtvejende grunde til at nægte en mindreårig dansk statsborger her i landet retten til familieliv med sin mor«.

Det var resultatet af lang tids forhandlinger, at en udsending fra det danske udenrigsministerium i går kunne møde op i lejren i det nordøstlige Syrien og få drengen med sig. I første omgang skal drengen, der er omkring 13 år gammel og har lammelser i benene, til et tredjeland til »medicinsk stabilisering«.

Men ifølge en udtalelse fra Udenrigsministeriet vil de pårørende her i landet snarest overtage ansvaret for drengen og selv stå for hjemtransporten til Danmark.

Ifølge Politikens oplysninger vil moderen gerne have alle hjem og også selv rejse med tilbage til Danmark. Men hun har skrevet under på, at drengen kunne rejse ud af Syrien uden hende.

Denne erklæring kan næppe fratage sønnen retten til familieliv med sin mor i Danmark, fastslår Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder.

Øger det politiske pres

Nyheden om drengens begyndende hjemrejse fik en række organisationer og politiske partier til at lægge yderligere pres på regeringen for at få flere af de tilfangetagne danske statsborgere hjem.

Ifølge Politikens oplysninger er der otte børn og fem voksne danskere i den overfyldte lejr, men yderligere fem børn er registreret som danske i en af de tre øvrige kurdisk kontrollerede lejre.

Generalsekretær for Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, udtrykte »glæde og lettelse« over, at drengen er kommet i sikkerhed, men sagde til Politiken, at »nu hvor der er hul igennem«, skal de danske myndigheder lægge sig i selen for også at hente de øvrige børn og deres mødre så hurtigt som muligt.

»Det er livsfarligt for dem at være i de lejre. Sommeren betyder tårnhøje temperaturer med risiko for, at børnene bliver endnu mere svækkede. Der er mangel på rent vand og basale sundhedsydelser«, understreger Johanne Schmidt-Nielsen.