Hvilket samfund vil Taleban have?

Et udkast til en forfatning udarbejdet i 1998 giver indblik i, hvordan Taleban ønsker at regere Afghanistan. I lørdags forhandlede Taleban og amerikanske diplomater om en fredsplan for det krigshærgede land.

Der er en forventningsfuld sitren i luften, efter at Taleban og amerikanske diplomater sidste lørdag holdt det seneste møde i forhandlingerne om en fredsplan for Afghanistan. Afghanske og vestlige repræsentanter siger, at hvis Taleban viser vilje til langt om længe at sætte sig til forhandlingsbordet med den afghanske regering, vil amerikanerne måske smide deres trumfkort på bordet: En tidsplan for, hvornår USA trækker sine soldater ud af Afghanistan.