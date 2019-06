Nul røg: Fra i morgen mandag må du ikke ryge ved udeserveringer i Sverige Et rygeforbud, der træder i kraft mandag i Sverige, gælder også e-cigaretter.

Skal du på ferie til Sverige, så er det fra mandag slut med at tænde en cigaret, når du sidder på en café udenfor.

For mandag træder et nyt rygeforbud i kraft i Sverige. Loven forbyder rygning på visse offentlige steder og betyder, at det bliver ulovligt at ryge ved udeserveringer på caféer og restauranter.

Desuden gælder forbuddet blandt andet perroner, busholdepladser, taxipladser, idrætsanlæg og offentlige legepladser. Forbuddet gælder også e-cigaretter.

En af grundene, til at den svenske Riksdagen har indført rygeforbuddet på udeserveringer, er, at man vil mindske den sociale eksponering for røgen. Det skal altså være mindre normalt at ryge.

Men den nye svenske lov får både ris og ros.

Det svenske nyhedsbureau TT har talt med Ole Wikner, der er festryger og skeptisk over for den nye lov. Han synes, at den gør rygere til dårligere mennesker.

»Jeg køber, at rygning ikke er godt, og at der findes allergikere, men jeg synes, at det her bliver en stor hetz mod en bestemt gruppe, siger han.

En anden, som TT har talt med, er Sonja Wikner. Hun synes, at man skal vise respekt for hinanden i stedet for at lave lovgivning.

»Man behøver ikke at ryge, når folk sidder og spiser, men man må finde en balance et sted, siger hun.

Rygeforbuddet er en del af den svenske regerings plan om at gøre Sverige røgfrit inden 2025.

ritzau