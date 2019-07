Vestager: »Jeg er meget, meget glad« Sammen med Frans Timmermans bliver Margrethe Vestager næstformand i EU-Kommissionen, hvis aftale godkendes.

Margrethe Vestager ser ud til at blive næstformand i EU-Kommissionen, hvis EU-Parlamentet ellers vil godkende en pakke, som stats- og regeringscheferne tirsdag er blevet enige om.

Alle medlemslande får en plads i Europa-Kommissionen. Den kommende kommission får - Ud over formanden - to næstformand.

» Jeg er meget, meget glad. Jeg synes, at det er fantastisk godt arbejde, som er leveret fra dansk side, at en dansker kan være så højt repræsenteret«, siger Vestager på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen.

Det Europæiske Råd har i dag besluttet at pege på Margrethe Vestager som en del af Kommissionens topledelse. STM: “Tillykke til Margrethe og tillykke til Danmark. Jeg er meget tilfreds med, at den store indsats har kunne betale sig. Det styrker Danmark i EU.” #dkpol pic.twitter.com/SfRqhi7XCO — Statsministeriet (@Statsmin) 2. juli 2019

Den danske EU-kommissær havde officielt været kandidat til posten som formand.

Hun kan ikke sige noget om, hvilken post hun i givet fald vil få, men hun gentager efter nomineringen, at hun har været glad for sit område de seneste år - konkurrence.

EU's stats- og regeringschefer blev efter et topmøde, der blev indledt søndag aften, omsider tirsdag aften enige om, hvem de vil nominere til at lede unionen de kommende år.

De nominerede den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som formand for EU-Kommissionen.

Før Ursula von der Leyen - og alle andre - kan vide sig sikre, skal EU-Parlamentet godkende hende ved en afstemning. Det siger EU-traktaten.

Flere kvinder valgt til store poster

Statsminister Mette Frederiksen (S) bider mærke i, at flere kvinder er valgt til de store poster.

»Set med danske, nordiske briller er det en ualmindelig flot tegning«, siger hun.

Vestager var undervejs i processen kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen. Men topposten gik altså i stedet til en tysker.

Hverken Mette Frederiksen eller Vestager ønsker at gå nærmere ind i en diskussion af, hvorfor Vestager ikke fik formandsposten.

»Jeg tror ikke, at man skal gå ind og søge efter forklaringer eller motivforske«, siger Margrethe Vestager.

Den anden næstformand i kommissionen bliver hollænderen Frans Timmermans, der har posten som første næstformand i den siddende kommission, som har yderligere fire næstformænd.

Stats- og regeringscheferne har denne gang også nomineret to næstformænd for at få den store jobkabale til at gå op. Det gjorde de ikke, da Jean-Claude Juncker overtog EU-Kommissionen i 2014.

ritzau