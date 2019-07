Hizbollah trækker soldater hjem fra Syrien

Den libanesisk Hizbollah-milits har skåret ned på antallet af krigere, der er til stede i nabolandet Syrien.

Det oplyser bevægelsens leder, Hassan Nasrallah, i et tv-interview fredag.

Hizbollah har dog stadig krigere over store dele af Syrien, siger han.

»Der er ingen regioner i Syrien som vi er helt ude af, men der er ingen grund til, at antallet forbliver det samme«, siger Nasrallah.

Hizbollah-lederen siger ikke, hvor mange mand han nu kalder hjem fra Syrien.

»Vi har reduceret styrkerne baseret på behovet i den nuværende situation«.

Den iranskstøttede milits har siden 2013 kæmpet på den syriske præsident Bashar al-Assads side og er - sammen med især Rusland - en af årsagerne til, at Assads regeringshær har formået at genvinde kontrollen med store dele af Syrien.

Kontrollerer 60 procent af Syrien

Assad kontrollerer nu omkring 60 procent af Syrien.

Nasrallah siger videre i interviewet, der blev sendt på Hizbollahs egen tv-kanal, al-Manar, at ingen af hans krigere i øjeblikket er involveret i kampe i den syriske Idlib-provins.

Her har regeringshæren med opbakning fra russiske styrker siden april øget offensiven mod oprørsgrupper.

Tidligere på ugen indførte USA for første gang sanktioner mod et par parlamentarikere fra Hizbollah. Ud over at være en militant bevægelse er Hizbollah også et parti, der sidder med i Libanons regering.

USA betragter Hizbollah som en terrororganisation.

ritzau