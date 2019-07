Dansk Røde Kors retter for første gang en direkte appel til politikerne: Hent danske børn og kvinder hjem fra lejrene i Syrien nu

Efter et besøg i Al-Hol-lejren i Syrien retter generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, nu for første gang en direkte appel til de danske politikere.

Han opfordrer den nyudnævnte udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), til klart at melde ud, at Danmark gør alt, hvad der er muligt, for at hente danske børn og kvinder ud af IS-lejrene i det nordøstlige Syrien.

»Nu har udviklingsministeren (Rasmus Prehn, red.) kaldt sig solidaritetsminister. Jeg kunne godt tænke mig, at Jeppe Kofod kommer til at kalde sig humanismens udenrigsminister og blandt andet viser det ved at hente de danske statsborgere hjem fra de lejre«, siger Anders Ladekarl.

Han understreger, at Danmark bør retsforfølge dem, der bør retsforfølges, men at der først og fremmest skal tages hånd om børnene, som ifølge generalsekretæren står til at lide en krank skæbne.

Ifølge Politikens oplysninger sidder der omkring 13 danske børn i alderen 0 til 12 år og otte danskregistrerede kvinder i de to lejre Al-Hol og Al-Roj. Flere af dem har siddet i lejrene i årevis, mens andre kom til, da de sidste IS-kontrollerede områder faldt i marts.

I løbet af de seneste tre måneder har 16 forskellige lande hentet 315 udenlandske statsborgere, primært børn, ud af lejrene, og Anders Ladekarls besøg i sidste uge i Al-Hol har gjort det klart, at det haster – specielt for børnene.

»Overalt i Al-Hol lejren så jeg børn i alle farver og i alle kombinationer. Blå øjne, rødt hår. Skæve øjne, sort hud. Men fælles for mange af dem var, at de drev rundt i de 48 graders varme og så ud, som om de var ligeglade med livet. Mange af dem var så tynde, at de lignede børn i en sultkatastrofe. Ikke fordi der mangler mad i lejren, men fordi de er så traumatiserede, at de er holdt op med at spise«, siger han.

Vi mangler, at regeringen offentligt siger: ’Det gør vi’ Anders Ladekarl

»Det er fortvivlende. Vi har ingen folkeretslig forpligtelse, så det her er alene en humanitær appel. Vi har vel ikke nogen danske børn, der sidder under værre forhold end dem, der sidder lige dér. Danmark kan lige så godt bide til bolle. Der er ingen andre løsninger for de her mennesker end at tage dem tilbage«, siger han.

Udenrigsminister Jeppe Kofod anerkender, at forholdene i lejrene er svære, men Anders Ladekarl skal ikke regne med, at han vil indfri appellen lige med det samme.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at det er forældrene til de tilbageholdte børn, der har truffet det komplet uansvarlige valg om at tilslutte sig en terrororganisation, så de har et kæmpe ansvar for at have bragt deres børn i denne her meget vanskelige situation. De sager, hvor børn er tilbageholdt sammen med deres mødre, er meget komplekse. Derfor skal de belyses af myndighederne enkeltvis med fokus på dansk sikkerhed, humanitære hensyn og Danmarks retlige forpligtelser«, lyder det i et mailsvar fra ministeren.

Han oplyser, at »Udenrigsministeriets Borgerservice har en tæt dialog med de humanitære organisationer i lejrene, også med henblik på at kunne mobilisere hjælp i konkrete sager«.





Ingen klare meldinger





På spørgsmålet om, hvorvidt Anders Ladekarl retter kritik af den forrige regerings håndtering af sagen, lyder svaret:

»Der var ingen klare udmeldinger, og det har der heller ikke været fra den nuværende regering. Den forrige regering gik i gang med at planlægge det, hvis man på et tidspunkt skulle træffe en politisk beslutning om at hente dem hjem. Der sidder jo en taskforce, som forsøger at forberede det her, men den har, i hvert fald ikke offentligt, politisk mandat til at tage de her mennesker hjem. Vi mangler, at regeringen offentligt siger: ’Det gør vi’. Så er jeg sikker på, at der vil komme gang i sagerne«.