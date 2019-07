»Let's see them aliens«: Over 1 million amerikanere har planer om at storme Area 51

I en facebookbegivenhed har 1,3 millioner skrevet, at de i september vil indtage den mystiske militærbase Area 51 for at finde endegyldigt ud af, om aliens findes. Det har fået det amerikanske militær til at advare folk kraftigt imod at tage afsted.