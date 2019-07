Ursula von der Leyen splitter danske politikere: »Hun rækker ud efter føderalisterne for selv at komme til fadet. Og så er man jo helt på det gale spor«

FOR ABONNENTER

Nej. Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, er klar i mælet. Det bliver et rungende nej til at få den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som den næste formand for EU-Kommissionen. Sådan sagde han i går til Politiken, og sådan siger han også i dag efter at have hørt von der Leyens tale tirsdag morgen.